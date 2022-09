Abonament znów pójdzie w górę. Jest sposób na zaoszczędzenie

Abonament radiowo-telewizyjny to bodaj najbardziej lekceważona przez Polaków danina, choć teoretycznie większość osób posiadających telewizor bądź odbiornik radiowy ma obowiązek ją uiszczać (o tym, kto jest z tego obowiązku zwolniony za chwilę). Jakie są powody tego stanu rzeczy? Jedni tłumaczą, że nie chcą łożyć na media publiczne, które prezentują treści dalekie od ich poglądów, inni powołują się na byłego premiera, który swego czasu wprost powiedział, że nie dziwi się tym, którzy abonamentu nie płacą. Skoro zatem przedstawiciele najwyższych władz mrugają okiem, by nie płacić, to - pytają antyfani abonamentu - po co to robić?

Abonament. Jakie podwyżki od 2023 r.?

Dla tych, którzy abonament płacą, ten rok był wyjątkowy, gdyż opłata nie wzrosła. Niestety w 2023 roku powtórki nie będzie, szykuje się podwyżka i to spora. Za użytkowanie radioodbiornika będzie to 1,2 zł, zaś za odbiornik telewizyjny 2,8 zł. Poprzednia podwyżka, która miała miejsce na początku zeszłego roku była znacznie niższa, wynosiła odpowiednio 50 groszy i 1,8 zł.

Obecnie miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie, co oznacza, że rocznie abonent uiszcza w sumie 104,40 zł. W przypadku odbiornika telewizyjnego (lub telewizyjnego i radiofonicznego) miesięczna opłata to 27,30 zł, wskutek czego rocznie jest to 327,60 zł. Zaoszczędzić – jak przypomina Business Insider Polska – można, jeśli abonent zdecyduje się zapłacić za abonament za cały rok z góry. Zniżka wynosi wówczas 10 proc. Graniczną datą jest tu 25 stycznia 2023 roku. Obowiązują również inne zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż miesiąc, trzeba jednak pamiętać, by płatności dokonać w terminie do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Kto nie musi płacić abonamentu?

Jak wspomniano, są grupy osób, które zwolnione są z obowiązku płacenia abonamentu. Chodzi o osoby, które: ukończyły 75 rok życia; zaliczone do I grupy inwalidzkiej; weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi; a także osoby w wieku 60 plus, które mają prawo do emerytury i ich świadczenie nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Osoby należące do tych grup, muszą przedstawić Poczcie Polskiej dokument potwierdzający zwolnienie z opłat abonamentowych.

