Wicepremier Sasin zapowiada „opodatkowanie nadzwyczajnych zysków”. Wylicza wpływy do Skarbu Państwa

„Już wczoraj (23 września – przyp. red.) skierowałem do Premiera Mateusza Morawieckiego rozwiązanie dot. opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych. Szacowany wpływ do budżetu to 13,5 mld zł, które przeznaczymy na łagodzenie skutków wzrostu cen energii” – napisał na Twitterze wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Tego typu rozwiązanie, jak wylicza wicepremier, pozwoliłoby na zastrzyk w wysokości 13,5 mld złotych do Skarbu Państwa. Środki te rząd mógłby przeznaczyć na finansowanie tarczy solidarnościowej, która ma uchronić obywateli i przedsiębiorstwa energochłonne przed ogromnymi podwyżkami cen energii elektrycznej.

MAP proponuje rozwiąznania

W piątek 23 września resort aktywów państwowych udostępnił także informację o tym, że na najbliższym posiedzeniu rządu, które odbędzie się 27 września, przedstawi rozwiązania chroniące samorządy i instytucje wrażliwe przed zapowiadanymi, znacznymi podwyżkami rachunków za energię elektryczną.

W piśmie, którego skan zobaczyliśmy na Twitterze, MAP proponuje wprowadzenie maksymalnej ceny na poziomie 618,24 zł za każdą MWh zużycia. Dla grupy, która ma być objęta rozwiązaniem, stanowi to 40 proc. średniej wysokości taryfy zatwierdzonej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dwa projekty na biurku premiera

Premier pytany o projekt Ministerstwa Aktywów Państwowych przyznał, że na stole jest także rozwiązanie stworzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kierowane przez minister Annę Moskwę.

– Rząd PiS to rząd współpracy. Mamy już teraz dwa projekty, projekt ze strony Ministerstwa Klimatu i nieco inny, różniący się projekt, który czego innego trochę też dotyczy ze strony Ministerstwa Aktywów. Poleciłem pani minister Moskwie i panu premierowi Sasinowi zintegrowanie różnych pomysłów – powiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Świdniku.

– Będę domagał się od spółek Skarbu Państwa, ale przecież za nimi rynek kształtują również inne spółki, także spółki zagraniczne, aby ograniczały swoje nadzwyczajne, nadmiarowe zyski – dodał także premier.

Czytaj też:

Rządowa tarcza pomija nie tylko posiadaczy pomp, ale i wielu emerytów. Jest apel o zwiększenie limitu