Horała o bezpieczeństwie Baltic Pipe: „Infrastruktura krytyczna zawsze podlega zagrożeniu”

Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik ds. budowy CPK był w czwartek gościem Polskiego Radia. Polityk pytany był czy prawdziwe są doniesienia „Gazety Wyborczej” o ograniczeniach i opóźnieniach w budowie CPK. – Oczywiście, że nie. Opozycyjni politycy i media najpierw opowiadają, czym CPK miałoby być, mówią o gigantomanii, że port już w pierwszym etapie ma mieć 100 mln pasażerów (tylu oczywiście nie będzie) (...), by potem powiedzieć: sami przyznają się do porażki. CPK w aspekcie lotniska – choć CPK to nie tylko lotnisko – jest szyty na miarę – powiedział Horała.

Pełnomocnik ds. budowy CPK poinformował, że zgodnie z zaktualizowaną prognozą Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników pierwszy etap przygotowywany jest na 40 mln przepustowości i będzie miał adekwatną do tego infrastrukturę. Horała podkreślił jednak, że „jeśli rynek będzie rósł”, przewidywane są kolejne etapy rozbudowy i nie powtórzy się sytuacja, jaka miała miejsce z Lotniskiem Chopina, którego „nie da się rozbudować”.

Pytany o to, czy CPK ma znaczenie militarne, Horała odpowiedział: – CPK ma znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Oczywiście będzie lotniskiem możliwym również do wykorzystania militarnego w razie takiej potrzeby, ale takich lotnisk mamy w Polsce sporo. Kolejne oczywiście się przyda, ale nie jest kluczowe. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa jako takiego ma możliwość przerzutu wojsk, amunicji, sprzętu, zaopatrzenia – w bardzo dużych ilościach i bardzo szybko.

Baltic Pipe bezpieczny?

Horała pytany był również – w kontekście ostatnich wydarzeń dotyczących Nord Stream – o bezpieczeństwo otwartego w tym tygodniu gazociągu Baltic Pipe. – Infrastruktura krytyczna zwłaszcza w tej części Europy zawsze podlega zagrożeniu. Nie tylko w tej sytuacji, rok temu też podlegała zagrożeniu. Musimy ją w wytężony sposób chronić i liczyć się z tym, że zawsze może stać się obiektem ataków, zaburzeń, zakłóceń – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Czytaj też:

Norweski gaz będzie droższy? Twórca Baltic Pipe komentuje