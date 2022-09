Pomoc dla przedsiębiorców znad Odry. Prezydent podpisał ustawę

Pod koniec sierpnia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. – Nasze dobra narodowe, bo rzeka Odra i przyroda jest naszym dobrem narodowym, musimy chronić i wpierać. Firmy funkcjonujące, korzystające z tych dóbr narodowych, które ucierpiały w wyniku zaistniałych zdarzeń, muszą otrzymać wsparcie – mówiła wówczas Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

We wrześniu ustawa została przyjęta przez parlament, zaś dziś podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

Ustawa zakłada m.in. przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 3010 zł, które będzie przysługiwało na każdego ubezpieczonego zgłoszonego przed 31 lipca br. do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Jednorazowe świadczenie przysługujące płatnikowi składek będzie ustalane jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego. Świadczenie ma być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co zrobić, by uzyskać wsparcie?

By uzyskać wsparcie konieczne będzie wykazanie, że w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze przychody przedsiębiorcy spadły co najmniej o 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca tego roku lub sierpnia zeszłego roku. Wniosek należy złożyć do końca tego roku w formie elektronicznej przez profil stworzony w systemie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to właśnie ZUS będzie wypłacać pieniądze, które będą one pochodzić z Funduszu Pracy.

Rząd szacuje, że po wsparcie zgłosi się ok. 10 tys. podmiotów (ok. 68 tys. pracodawców i pracowników).

Czytaj też:

Naukowcy zbadali odcinek Odry. „Są dwie wiadomości: dobra i zła”