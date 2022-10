Minimalne wynagrodzenie w Niemczech o 1,55 euro w górę

Koalicja SPD, Zielonych i FDP zapowiedziała podwyżkę kilkanaście miesięcy temu. Od października wyższe wynagrodzenia dostanie ponad 6,5 mln zatrudnionych. Skorzystają przede wszystkim zatrudnieni w gastronomii, gdzie minimalne wynagrodzenie otrzymuje 60 proc. zatrudnionych. W sektorze nieruchomości i mieszkalnictwa najniższe wynagrodzenie otrzymuje 32 procent zatrudnionych, a w transporcie i sektorze magazynowania – 29 procent.

Przedsiębiorcy obawiają się skutków podnoszenia płacy

Przeciwko podwyżce protestowali przedstawiciele pracodawców. Reiner Dulger, przewodniczący Związku Pracodawców, oświadczył w rozmowie z serwisem Deutsche Welle, że wzrost płacy minimalnej jest utratą zaufania do polityków w partnerstwie społecznym. Obawia się on, że w wyniku podniesienia wynagrodzenia minimalnego, pracodawcy będą zmuszeni do renegocjowania układów zbiorowych, co w obecnej sytuacji gospodarczej określił jako „ciężką hipotekę”.

Płaca minimalna w Niemczech – jak przypomina dw.com. – obowiązuje od początku 2015 roku i od tego czasu systematycznie wzrasta. Zwykle jej podwyżkę negocjuje się w komisji złożonej z przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych. Po uchwalonej teraz październikowej podwyżce komisja ds. płacy minimalnej ponownie będzie później decydować o wysokości stawek.

Według najnowszych prognoz inflacja w Niemczech wyniesie tym roku 8,4 proc.a w 2023 wzrośnie do 8,8 proc. W 2024 roku może spaść do 2 proc.

