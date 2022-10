Siostry Williams inwestują w Polsce. Aplikacja jeszcze w tym roku

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, światowej sławy tenisistki Serena i Venus Williams kupiły udziały w brytyjskiej spółce Shares, która od maja rozwija aplikację do inwestycji społecznościowych i edukacji finansowej. Wartość inwestycji nie jest znana, ale pojawienie się sióstr Williams z pewnością ułatwi plany spółki dotyczące ekspansji do Europy Środkowo-Wschodniej, w tym do Polski.

Aplikacja w Polsce jeszcze w tym roku

Start aplikacji – jak podaje gazeta – planowany jest w naszym kraju jeszcze w tym roku. Dla Shares polski rynek ma być strategicznym obszarem, fintech posiada tu już hub marketingowy na region, centrum rozwoju produktu oraz zespół wsparcia klienta.

Siostry Williams nie zamierzają być tylko biernymi inwestorami. Zostaną twarzą projektu i wezmą udział w kampanii promującej Shares. Serena Williams – jak przypomina dziennik – od lat jest aktywną inwestorką. Jej fundusz Serena Ventures od 2014 roku pomaga start-upom na wczesnych etapach ich rozwoju, skupiając się m.in. na firmach założonych przez kobiety i osoby pochodzące z grup mniejszościowych oraz szeroko pojętej edukacji.

– Pokolenie Z ma ciekawy sposób patrzenia na świat, a dzięki mediom społecznościowym jest znacznie bardziej otwarte na edukację i dzielenie się tymi informacjami ze swoim środowiskiem. Uważam, że wszyscy, a zwłaszcza kobiety, powinni mieć narzędzia i dostęp do informacji ułatwiających przejęcie pełnej kontroli nad finansami osobistymi. Shares to platforma, która zachęca do rozmów o inwestycjach – podkreśla Williams.

W Wielkiej Brytanii funkcjonująca od pięciu miesięcy aplikacja ma ponad 150 tys. użytkowników.

Czytaj też:

Innowatory „Wprost” 2022 rozdane. Nagrodziliśmy innowacyjne firmy