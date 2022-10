Powrót do pracy stacjonarnej? Ponad połowa Polaków woli zmienić pracodawcę

Firma ADP, globalny lider usług kadrowo-płacowych, przeprowadziła wśród blisko 33 tys. pracowników z 17 krajów na całym świecie cykliczne badanie „People at Work 2022: A Global Workforce View”, w którym sprawdziła, do jakich poświęceń gotowi są pracownicy w zamian za możliwość stosowania elastycznego modelu pracy.

Z badania wynika, że wielu Polaków na tyle przyzwyczaiło się do wykonywania swoich obowiązków w domu, że nie wyobraża sobie całkowitego powodu do pracy stacjonarnej. Aż 57,49 proc. respondentów przyznaje, że rozważyłoby zmianę firmy, gdyby pracodawca nakazał im wrócić do całkowicie stacjonarnego trybu pracy. Na taki krok częściej zdecydowaliby się mężczyźni (59,96 proc.) niż kobiety (54,86 proc.).

„Warto zrewidować dotychczasowy model pracy”

– Polska jest krajem, w którym panuje niski poziom bezrobocia, dlatego utrzymanie w przedsiębiorstwie talentów powinno być dla managerów najwyższym priorytetem. Z tego też względu warto zrewidować dotychczasowy model pracy i, jeśli to konieczne i możliwe, stworzyć go na nowo, w oparciu o potrzeby zarówno obecnych pracowników, jak i kandydatów. Nie da się ukryć, że firmy, aby zachować konkurencyjność na rynku, muszą podążać za potrzebami kandydatów i wprowadzać kolejne udogodnienia – komentuje Anna Barbachowska, Dyrektorka HR w ADP Polska.

Badanie pokazuje również, że blisko co trzeci Polak zgodziłby się na obcięcie wynagrodzenia w zamian za możliwość stosowania elastycznych godziny pracy, przy czym czas spędzany na obowiązkach zawodowych nie uległby zmianie. Ponad 60 proc. ankietowanych deklaruje, że chciałoby uzyskać większą elastyczność w kwestii tego, kiedy pracuje, przy zachowaniu tej samej liczby godzin przepracowanych w tygodniu, czyli np. 5 dni roboczych po 8 godzin dziennie bądź 4 dni po 10 godzin dziennie.

