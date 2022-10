Atomowy straszak Putina i odszkodowania dla Polski. Nowy numer „Wprost”

„Atomowy straszak Putina”. Grożąc bronią jądrową Rosja popełnia ten sam błąd, co w przypadku inwazji na Ukrainę: pakuje się w sytuację bez szans na wygraną – pisze Jakub Mielnik.

„Kreml czerwienieje od kłótni”. Coraz więcej sporów i zatargów tli się w wewnętrznym kręgu Putina. Agaton Koziński opisuje, jak antagonizmy zaczynają rozsadzać rosyjskie elity władzy.

„Niedyskrecje parlamentarne”. Dlaczego wizja objęcia stanowiska ministra cyfryzacji przez Jacka Kurskiego jest coraz mniej prawdopodobna? Co zaczęło przeszkadzać Jarosławowi Kaczyńskiemu w Mateuszu Morawieckim? Dlaczego Michał Dworczyk musiał odejść? O tym i innych sprawach w stałej rubryce Elizy Olczyk i Joanny Miziołek.

„Europa jednej ładowarki”. Jeżeli po głosowaniu w sprawie jednej ładowarki widać euforyczne komentarze, które na nowo mają przekonać kogoś o sile i sprawczości Unii, to ci patrzący bardziej racjonalnie mają powody do niepokoju – ostrzega w swoim tekście Dariusz Grzędziński.

„Chcemy tylko sprawiedliwości”. Wywiad Elizy Olczyk z posłem PiS Arkadiuszem Mularczykiem, współautorem raportu o stratach Polski w czasie II wojny światowej.

„Małe szanse na wspólną listę”. – Nie ma dziś na stole propozycji startu w formule różniącej się od tej z 2019 r. – twierdzą rozmówcy Dariusza Grzędzińskiego. To oznacza, że lewica pójdzie sama do wyborów.

„Polska będzie wielka, gdy będzie wieloetniczna i wieloreligijna”. Nikt nie odbiera Polski obywatelom polskim, nie grozi nam żadna ukrainizacja, a eksponowanie fobii narodowych nie służy nikomu poza putinowską Rosją – pisze w felietonie Tomasz P. Terlikowski.

„Nie jest ważna różdżka, tylko czarodziej”. Psycholog kliniczny i seksuolog Andrzej Gryżewski mówi Wiktorowi Krajewskiemu o życiu seksualnym Polaków, uprzedzeniach, które je utrudniają i o przesądach, którymi jest otoczone.

„Kiedy rodzi się człowiek, rodzi się też matka”. Aktorka Marta Żmuda Trzebiatowska w wywiadzie Wiktora Krajewskiego opowiada o macierzyństwie i jej ostatnich rolach filmowych, które dotykają trudnych spraw życia rodzinnego.

„Czas ograniczyć »władzę« influencerów”. Kształtują powszechne opinie znacznej części społeczeństwa, a ich działalność nie jest poddana kontroli prawnej takiej, jak inne media. Łukasz Sakowski ostrzega przed rosnącą władzą influencerów w świecie informacyjnym.

„Tajemnica drogich biletów na koncerty”. Uczestnik koncertu przychodzi „na gotowe” i nie widzi, jak wiele działań składa się na to, by artysta mógł wejść na scenę i zaśpiewać. Martyna Kośka w swoim tekście wyjaśnia, dlaczego musimy płacić więcej.

„Ukraińcy szykują się na najgorsze”. – Broń jądrowa jest straszna, ale z pewnością to jeszcze nie koniec świata. Warto być przygotowanym, ale nie trzeba wpadać w panikę – mówi w tekście Oleny Bondarenko ukraiński radiolog Dmytro Lewiński.

„Rubaszny dziadek wraca do gry”. Na koncie ma głośne seksafery, wyrok za oszustwa finansowe oraz zakaz sprawowania funkcji publicznych. Powrót Berlusconiego do włoskiej polityki analizuje Michał Banasiak.

„Zanosi się na pogrom”. Powodzenie armii ukraińskiej nie powinno wywoływać euforii zwycięstwa. Na to jeszcze nie czas.

Putin i jego dowódcy zrobią wszystko dla zatrzymania ukraińskiej ofensywy – przestrzega w felietonie gen. Waldemar Skrzypczak.

„Politycy milczą – ludzie umierają”. Prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego rozmawia z Katarzyną Pinkosz o tym, co zrobić, by zmniejszyć umieralność z powodu nowotworów.

„Seks jako suplement diety”. – Jeśli uprawiamy seks regularnie, nasz mózg jest w stanie, który sprzyja odporności – mówi Krystynie Romanowskiej dr Wojciech Glac, neurobiolog.

„Cała prawda o wikingach”. Rośli młodzieńcy o niebywałej odwadze i stalowych bicepsach – to barbarzyńcy z popularnych filmów. Bartosz Czartoryski obala głęboko zakorzenione mity o wikingach.

„Wizjoner z Lanzarote”. Architekt César Manrique wywalczył to, że rozwój turystyki nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Mieszkańcy Lanzarote czczą go jak świętego – pisze Marcin Rychły.

„Straszna woda i ludzie”. Serial Netflixa „Wielka woda” to historia wielkiej powodzi, która w 1997 r. zaatakowała Wrocław. Grający w nim Ireneusz Czop opowiada Gabrieli Keklak o kulisach produkcji i pracy aktorskiej w wodzie.

„Literacka śmietanka”. Pisarze, których powieści rekomenduje Leszek Bugajski jako ważne lektury jesienne, zdobyli w ostatnich latach wiele nagród. To po prostu creme de la creme dzisiejszej literatury.

„Szczęśliwie przejrzałem na oczy...” W latach 80. został rzecznikiem rządu, a z cotygodniowych konferencji uczynił show, drwiąc ze społeczeństwa. Szydził z lęku i biedy (sławetne „rząd sam się wyżywi"), co pasuje do jego lewicowych inklinacji jak kastet do nosa – wspomina Jerzego Urbana Łukasz Orbitowski.

