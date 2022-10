Będzie waloryzacja 500 plus? Głos zabrał Jarosław Kaczyński

Program 500 plus wszedł w życie w kwietniu 2016 roku, w diametralnie innej sytuacji gospodarczej niż obecnie. Z niedawnych wyliczeń portalu Gazeta.pl wynika, że świadczenie jest obecnie warte 383 zł. Tymczasem nic nie wskazuje na to, by galopująca inflacja w najbliższych miesiącach zatrzymała się. Wprost przeciwnie. Ekonomiści szacuje, że pod koniec tego roku może ona przekroczyć 20 proc.

Waloryzacja 500 plus. Kaczyński komentuje

Czy w związku z rekordową inflacją możliwa jest waloryzacja 500 plus? Głos w tej sprawie zabrał w sobotę w Częstochowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – Myśli się o waloryzacjach, ale nie mogę w tej chwili nikomu niczego obiecać – powiedział lider partii rządzącej.

W dalszej części swojego wystąpienia były premier zwróci uwagę, że „dzieci jest za mało i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić". Kaczyński przyznał, że 500 plus w tej kwestii „nie zadziałało".

O tym, że waloryzacji 500 plus w najbliższym czasie nie należy się spodziewać mówiła w niedawnych wywiadach dla TVP i Polsatu Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Malag podkreślała, że rząd wprowadza inne świadczenia i rozwija kolejne programy (wskazała tu m.in. na rodzinny kapitał opiekuńczy).

Będą progi dochodowe?

Wszystko wskazuje na to, że nie będzie również progu dochodowego dla programu 500 plus. Zamieszanie wokół tej kwestii zaczęło się dwa tygodnie temu, gdy wiceminister finansów Artur Soboń powiedział w rozmowie z Gazetą.pl, że warto na ten temat dyskutować. – W programie 500 plus mogłyby być progi dochodowe i warto o tym rozmawiać – powiedział wiceszef resortu finansów.

Do wypowiedzi tej odniósł się w zeszłym tygodniu na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia premier Mateusz Morawiecki. Pytany o to, czy rozważane jest wprowadzenie progu dochodowego w programie 500 plus, szef rządu odpowiedział:

– Nie. Program 500 plus będzie kontynuowany w obecnym kształcie, natomiast nasza polityka społeczna zakłada obudowywanie tego programu kolejnymi programami społecznymi, społeczno-demograficznymi, jak na przykład rodzinny kapitał opiekuńczy albo program budowy bardzo szybkiej rozbudowy miejsc w żłobkach. – Nie mamy w planie zmian pod tytułem – wprowadzenie progu dochodowego na ten program – dodał premier.

