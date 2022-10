Waloryzacja 500 plus przed wyborami? Jest komentarz wiceminister

O planach waloryzacji 500 plus pisał kilka dni temu „Super Express" powołując się na ważnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, którego nazwiska jednak nie ujawniono. – Z czymś do wyborów musimy pójść. 500 plus jest warte coraz mniej i trzeba zamienić 500 plus na 800 plus. W rządzie jest to mocno rozważane – powiedział w rozmowie z gazetą ów polityk.

Waloryzacja 500 plus miałaby nastąpić wiosną przyszłego roku, czyli u progu startu kampanii wyborczej do krajowego parlamentu.

Wiceminister o waloryzacji 500 plus

Do doniesień tych odniosła się w środę wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk w rozmowie z Radiem Zet. – To jest pytanie, które powinniśmy zadać tym, którzy będą układać program wyborczy. Na forum rządowym nie ma takiego tematu, skupiamy się na pomocy dla przedsiębiorców i na polityce energetycznej – powiedziała wiceszefowa resortu rozwoju i technologii.

O tym, że póki co nie ma planów waloryzacji 500 plus mówiła w ostatnich wywiadach Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. W ostatni weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński w trakcie jednego ze spotkań powiedział, że „myśli się o waloryzacjach" 500 plus, ale jak zaznaczył „nie mogę w tej chwili nikomu niczego obiecać".

W kwietniu przyszłego roku minie siedem lat od wejścia w życie programu „Rodzina 500 plus". Początkowo świadczenie w wysokości 500 zł przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko (na pierwsze dziecko obowiązywał próg dochodowy), po trzech latach zdecydowano jednak rozszerzyć je również na pierwsze dziecko. Program wszedł w życie w diametralnie innych warunkach gospodarczych niż obecnie. Rekordowa inflacja obniża wartość nabywczą świadczenia, stąd powracające dyskusje w kwestii jego waloryzacji.

