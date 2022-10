NBP odpowiada na zarzuty byłych prezesów i członków RPP. „Nieprawdziwe tezy”

Przypomnijmy. 16 października tego roku do prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego dotarł list autorstwa byłych prezesów banku centralnego i członków Rady Polityki Pieniężnej. Korespondencję podpisali m.in. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Balcerowicz, Marek Belka czy Jerzy Hausner.

W liście sprzeciwiali się ograniczaniu niezależności wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej oraz ograniczaniu dostępu do materiałów statystycznych i analiz prowadzonych w NBP.

Pisali również, że wypowiedzi prezesa NBP, kwestionujące prawo członków RPP do wyrażania publicznie swoich poglądów, co do prowadzonej polityki pieniężnej, są niedopuszczalne.

Nadawcy wezwali także zarząd NBP z prezesem Glapińskim na czele do natychmiastowego przywrócenia ustawowych warunków wykonywania mandatu przez członków RPP oraz zaprzestania praktyk ograniczających ich konstytucyjnie gwarantowaną niezależność.

NBP odpowiada

NBP postanowił na list odpowiedzieć. W opublikowanym stanowisku zarząd banku pisze, że pismo od byłych prezesów zawiera „nieprawdziwe tezy i zarzuty, które zostały sformułowane m.in. na podstawie indywidualnych wypowiedzi dwóch członków RPP, które były następnie kilkukrotnie publicznie prostowane”.

Zarząd podkreśla, że w żaden sposób nie ograniczania ani możliwości wypowiedzi członków RPP, ani dostępu do materiałów i analiz.

„Od początku 2022 r., w związku z realizowanymi zadaniami, RPP otrzymała 486 materiałów obejmujących dokumenty analityczne, prognostyczne, statystyczne, wyniki badań ankietowych itd”.

– pisze w odpowiedzi zarząd NBP.

Dodaje jednocześnie, że oceny i wezwanie sformułowane w liście otwartym nie znajdują jakiegokolwiek oparcia w istniejącym stanie faktycznym i prawnym, determinującym wykonywanie mandatu członka Rady Polityki Pieniężnej. „Organy NBP pracują zgodnie z organizacją i zasadami działania określonymi w przepisach prawa dla realizacji celu działalności banku centralnego oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania wszystkich jego zadań” – kończy się odpowiedź.

