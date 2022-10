Wszystkich Świętych coraz bliżej. Znicze znacznie droższe niż przed rokiem

Choć Wszystkich Świętych dopiero za 10 dni, miliony Polaków już teraz zaopatrują się w znicze. Te, jak niemal wszystko w tej chwili zdrożały. Z przygotowanej przez firmy UCE Research i Hiper-Com Poland dla „Rzeczpospolitej" analizy cen w niemal 20 tys. sklepów, wynika, że w tym roku produkt ten jest średnio o 19 proc. droższy niż rok temu. W niektórych sklepach (np. supermarkety) ceny poszły w górę o blisko 40 proc.

„Wzrost był do przewidzenia”

Wzrost cen zniczy nie zaskakuje Krzysztofa Łuczaka z Grupy BLIX. – Wzrost był do przewidzenia, mocno zdrożały same surowce. Z powodu rosnących cen energii szkło poszło w górę niemal dwukrotnie, do tego ponad połowa stosowanej w Polsce parafiny jest sprowadzana zza granicy, gdzie niemal dwukrotnie podrożała – tłumaczy cytowany przez gazetę Łuczak.

W efekcie sprzedaż zniczy może być w tym roku niższa. – Inflacja powoduje, że Polacy starają się ograniczać zakupy do najpotrzebniejszych rzeczy. Dla przykładu, zamiast kilku świeczek na każdym grobie niektórzy rodacy mogą symbolicznie zapalać po jednej – twierdzi Katarzyna Grochowska, współautorka badania z Hiper-Com Poland.

Rośnie sprzedaż zniczy na baterie

W efekcie rosnących cen popyt także się zmienia, co widać po ofercie, zwłaszcza sprzedawców internetowych. Gazeta zwraca uwagę, że w tym roku nastąpił ogromny wzrost sprzedaży zniczy na baterie, z wkładami LED, które dzięki dłuższej trwałości pozwalają na oszczędności. Jeszcze kilka lat temu przyjmowane były one jako sezonowa nowinka, która szybko zniknie z oferty – głównie chińskich – sprzedawców. W tym roku to już zdecydowanie coś więcej niż tylko moda.

– Widzimy dużo większe zainteresowanie tanimi (1–3 zł) wkładami LED-owymi. Rok temu ciągle rządziła tradycyjna parafina, a LED-y były na marginesie – mówi w rozmowie z gazetą Marcin Gruszka, rzecznik grupy Allegro. – Dziś to duży udział sprzedaży, jednocześnie nie obserwujemy istotnych zmian cenowych zniczy LED w ostatnich tygodniach – dodaje.

Szacunki pokazują, że świąteczne wydatki Polaków (znicze, ale też kwiaty – zarówno naturalne, jak i sztuczne) wynoszą ogółem ok. 1 mld zł. W tym roku – w związku z drożyzną – kwota ta może być jednak wyższa.

