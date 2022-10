Buda: W czasie wojny w krajach przyfronotwych dzieją się różne anomalia

Członkowie rządu powtarzają, że wysoka inflacja, która panuje obecnie w Polsce, ale także w większości krajów Europy i świata, wynika z jednego powodu.

– Inflacja ma jedno źródło. To koszty surowców. To nie jest tak, że przegrzaliśmy gospodarkę. Bardzo wąska grupa surowców wpływa na ceny w różnych sektorach. Ceny generowane są dla wszystkich, ale musimy pomagać najsłabszym. Część społeczeństwa jest na granicy zagrożenia egzystencji. To emeryci, rodziny wielodzietne i inne grupy, które państwo powinno wspierać – powiedział minister Waldemar Buda na antenie Polsat News.

– W czasie wojny będąc krajem przyfrontowym dzieją się różne anomalia. Chodzi o walutę, inflację, czy rentowność obligacji. To scenariusz wielu europejskich krajów – dodał szef resortu rozwoju i technologii.

Polskie firmy odbudują Ukrainę?

Minister był także pytany o uczestnictwo polskich firm w procesie odbudowy Ukrainy. Przedsiębiorcy zgłaszają bowiem chęć, ale mówią także coraz głośniej, że nie zaryzykują, póki w kraju trwa wojna.

– Liczymy na to, bo najbardziej uczestniczymy w pomocy militarnej i humanitarnej. Naturalnie jesteśmy też włączeni do odbudowy. Mamy 1200 firm, które są zainteresowane odbudową Ukrainy, ale na razie nie ma chęci, aby ryzykować i pośród bomb odbudowywać Ukrainę – powiedział minister Waldemar Buda.

– Jesteśmy gotowi wejść do każdego regionu Ukrainy, niezależnie od tego, czy będzie to Charków, Kijów, Lwów, czy właśnie Donieck. Warunek jest jeden – musi zapanować pokój i musi tam być bezpiecznie dla naszych pracowników – powiedział w wywiadzie dla Wprost Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA.

