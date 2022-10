Rekordowa inflacja w Niemczech. Obawy przed recesją

Z danych przedstawionych w piątek przez Federalny Urząd Statystyczny wynika, że inflacja CPI w Niemczech wyniosła w październiku 10,4 proc. rok do roku, wobec 10 proc. we wrześniu i 7,9 proc. w sierpniu. To oznacza, że nasi sąsiedzi zmagają się z najwyższą inflacją od czterech dekad.

Inflacja mierzona metodą HICP wzrosła natomiast z 10,9 proc. we wrześniu do 11,6 proc. w październiku.

Inflacja w Niemczech. Skąd tak fatalne dane?

Dwucyfrowa inflacja w Niemczech to zdaniem ekspertów konsekwencje trwającej ponad 8 miesięcy wojny na Ukrainie, kryzysu energetycznego, jak również zerwanych łańcuchów dostaw, spowodowanych pandemią COVID-19.

Eksperci prognozują dalsze wzrosty inflacji, ostrzegają również, że niemiecka gospodarka zmierza ku recesji. Takie przewidywania przedstawiły niedawno m.in. niemieckie instytuty badań nad gospodarką. W ich ocenie recesja uderzy głównie w gospodarstwa domowe.

– Spadek zamożności poprzez odpływ dochodów spowodowany wyższymi cenami energii będzie długotrwały – powiedział pod koniec września Torsten Schmidt z Instytutu Badań Gospodarczych im. Leibniza w Essen. – Nie będzie to przejściowe zjawisko, będziemy mieć z nim do czynienia na dłużej – dodał.

31 października, czyli już w najbliższy poniedziałek poznamy wstępne dane dotyczące październikowej inflacji w Polsce. Ostatni odczyt Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazywał, że inflacja w naszym kraju wyniosła we wrześniu 17,2 proc., co jest najgorszym rezultatem od 1997 roku.

