Druga waloryzacja, by ulżyć emerytom? Posłowie powiedzieli „nie”

W przyszłym roku emeryci będą mogli liczyć na rekordową waloryzację rent i emerytur: wyniesie co najmniej 13,8 proc. Będzie to najwyższa waloryzacja świadczeń od roku 1999. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenia waloryzowane są w marcu.

Lewica chciałaby przyśpieszyć waloryzację emerytur

Lewica przygotowała projekt, zgodnie z którym w tym roku, w związku z wysoką inflacją, emeryci i renciści mogliby liczyć na dwukrotną waloryzację. Według założeń złożonego już na początku roku projektu ustawy druga waloryzacja miała być przeprowadzona we wrześniu. Pierwotny termin już minął, obecnie podwyżka inflacyjna mogłaby zostać przeprowadzona w grudniu.

„Emeryci i renciści są jedną z najbardziej narażonych na inflację grup. Wysokie koszty utrzymania mieszkania oraz wyżywienia zbiegają się z rosnącym kosztem leczenia. Waloryzacja emerytur i rent z marca 2022 r. nie odpowiada na te problemy, ponieważ była mierzona według warunków z 2021 r. Konieczna jest bardziej elastyczna reakcja państwa w postaci dodatkowej waloryzacji” – czytamy w projekcie ustawy.

Lewica chciałaby, aby świadczenia seniorów wzrosły o 11 proc jeszcze w tym roku.Tak się jednak nie stanie, bo sejmowa większość zdecydowała o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie porządku obrad o pierwsze czytanie tego poselskiego projektu.

Waloryzacja emerytur w 2023 roku

Rząd przewidział przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur na poziomie co najmniej 13,8 proc. Premier Mateusz Morawiecki, mówiąc w październiku o podwyżce świadczenia, zapewnił, że emeryci dostaną nie mniej niż 250 zł.Najniższa emerytura w 2023 r. wzrośnie do 1588,44 zł (dziś to 1338,44 zł). Najniższe świadczenia zostaną podwyższone odpowiednio do:

1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej

1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

