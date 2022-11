Kto blokuje pieniądze z KPO? Polacy zgodnie wskazują na winnego

Rząd przekonuje, że winę za to, że od tylu miesięcy nie wypłacono Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ponosi Komisja Europejska, która mnoży problemy i nie docenia działań, które zostały podjęte, by spełnić stawiane przez nią wymagania. Wygląda na to, że Polacy nie dają wiary tej narracji. Na zlecenie „Rzeczpospolitej” IBRiS przeprowadził badanie, w którym zapytał, kto, zdaniem respondentów, ponosi największą winę za tę sytuację.

Na odpowiedzialność Zbigniewa Ziobry, PiS i Jarosława Kaczyńskiego oraz rządu Mateusza Morawieckiego łącznie wskazało 63,9 proc. uczestników najnowszego badania przeprowadzonego przez IBRiS (12,1 proc. wskazało na rząd, 25,1 proc. na partię rządzącą, a 26,7 proc. na Solidarną Polskę i Zbigniewa Ziobro). Komisję Europejską wskazało 17 proc. uczestników badania, a 11 proc. doszukuje się winy w opozycji.

Konflikt z Brukselą o reformę sądownictwa kosztował Polskę już 2 mld zł. Nie dość, że nie dostajemy pieniędzy z funduszu na odbudowę gospodarki po pandemii, to jeszcze każdego dnia rośnie wysokość kary nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości UE za Izbę Dyscyplinarną (milion euro dziennie).

Czytaj też:

