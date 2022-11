Znów nikt nie trafił „szóstki" w Lotto. Kumulacja wzrosła do 30 mln zł

We wtorkowym losowaniu Lotto wylosowano następujące liczby:: 2, 15, 19, 32, 44 oraz 45. Do wygrania było 28 mln zł, jednak nikomu nie udało się trafić „szóstki". To 15. losowanie z rzędu, w którym nie padła główna wygrana. Kumulacja wzrosła w związku z tym do 30 mln zł.

W ostatnim losowaniu Lotto odnotowano 49 wygranych piątego stopnia w wysokości 8911,30 zł każda. Ostateczna kwota jaka trafi do szczęśliwców będzie jednak niższa, gdyż od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek.

Z kolei w losowaniu Lotto Plus padły następujące liczby: 2, 4, 29, 32, 35 oraz 42. W losowaniu nie padła główna wygrana.

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Lotto – najwyższa wygrana w historii

Przypomnijmy, że najwyższa dotychczas wygrana w historii Lotto, to 36,7 mln zł. Padła ona 16 marca 2017 roku. Szczęśliwiec nie tylko rozbił trwającą miesiąc kumulację, ale był też jedyną tego dnia osobą, która trafiła "szóstkę", stąd wygraną nie musiał się z nikim dzielić. Nie wiadomo kim jest zwycięzca tamtego losowania, wiadomo natomiast, że zwycięski kupon został przez niego wysłany w delikatesach w Skrzyszowie (woj. małopolskie).

