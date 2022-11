Super Szansa znika z kolektur. Zagrasz jeszcze tylko w tym tygodniu

Miłośnicy Super szansy mają czas do 26 listopada, by wziąć w niej udział. „Ostatnim losowaniem gry liczbowej Super Szansa będzie losowanie wieczorne w dniu 26 listopada 2022 roku. Po tym terminie losowania gry liczbowej Super Szansa nie będą przeprowadzane” – przekazują organizatorzy losowania.

Totalizator Sportowy. Będą utrudnienia dl obstawiających losy

„Zakłady gry liczbowej Super Szansa można zawierać do dnia 26 listopada 2022 roku do godz. 21:50 (unieważnienia w kolekturach do godz. 21:54:55). Po tym terminie sprzedaż zakładów gry liczbowej Super Szansa nie będzie prowadzona” – czytamy w komunikacie.

Nie wyjaśniono, dlaczego gra znika z „repertuaru” Totalizatora, wiadomo natomiast, że zakończenie istnienia gry będzie miało wpływ na zawieranie pozostałych zakładów w punktach Lotto.

„Czasowo ograniczona zostanie możliwość zawierania w punktach Lotto, jak i przez sieć internet, zakładów na wiele losowań w grach liczbowych Lotto oraz Plus, Multi Multu oraz Multi Multi Plus, Ekstra Pensja oraz Ekstra Premia, Mini Lotto, jak również zakup losów loterii pieniężnej Kaskada w punktach Lotto, na więcej niż jedno najbliższe losowanie” – przekazał totalizator.

Tak będzie to wyglądać w najbliższych dniach:

Lotto oraz Plus: od 5 listopada 2022 r. po godz. 22:10 możliwa gra na maksymalnie dziewięć kolejnych losowań, z każdym kolejnym będzie zmniejszana o jeden (od 24 listopada 2022 r. po godz. 22:10 możliwość gry na jedno najbliższe losowanie);

Mini Lotto: od 17 listopada 2022 r. po godz. 22:10 można zagrać podczas dziewięciu kolejnych losowań, z każdym kolejnym losowaniem okazja do wzięcia udziału jest zmniejszana o jeden (od 25 listopada 2022 r. po godz. 22:10 możliwość gry na jedno najbliższe losowanie);

Multi Multi oraz Multi Multi Plus: od 13 listopada br. po godz. 14:00 możliwa gra podczas 14 losowań, od 20 listopada br. po godz. 14:00 na maksymalnie 13 losowań, z każdym kolejnym losowaniem szansa zmniejszana o jeden (od 26 listopada br. po godz. 14:00 możliwość gry na jedno najbliższe losowanie);

Ekstra Pensja oraz Ekstra Premia: od 19 listopada br. po godz. 22:10 możliwa gra podczas siedmiu kolejnych losowań, z każdym kolejnym możliwość wzięcia udziału zmniejszana o jeden (od 25 listopada br. po godz. 22:10 możliwość gry podczas jednego najbliższego losowania);

Kaskada: 24 listopada br. po 14:00 jest możliwość gry podczas pięciu losowań, 24 listopada br. po godz. 22:10 na maksymalnie cztery losowania, z każdym kolejnym losowaniem udział w loterii zmniejsza się o jedno losowanie (od 26 listopada br. po godz. 14:00 możliwość gry na jedno najbliższe losowanie).

26 listopada po godz. 22:10 zostanie przywrócona możliwość udziału w losowaniach gier liczbowych oraz loterii pieniężnej Kaskada.

