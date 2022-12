Kryzys energetyczny. Sejm zdecydował ws. poprawek do zamrożonych cen gazu

Przypomnijmy, że w związku z kryzysem energetycznym Sejm przyjął na początku grudnia ustawę, której celem jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w przyszłym roku na poziomie z tego roku. Następnie ustawa trafiła do prac senackich. Izba wyższa parlamentu zgłosiła do dokumentu 50 poprawek. Większość z nich została dziś zaakceptowana przez Sejm.

Sejm przyjął poprawki Senatu

Senat zgłosił 50 poprawek do dokumentu. Większość z nich została przyjęta w czwartek (15 grudnia) wieczorem. Dokument czeka ostatni etap – podpisać go jeszcze musi prezydent Andrzej Duda.

Nowe przepisy – jak przypomina Money.pl – dotyczą odbiorców indywidualnych, odbiorców wrażliwych takich jak szkoły, szpitale, kościoły czy przedszkola. Sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh. Zamrożona zostanie też wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.

Ustawa przewiduje wprowadzenie „dodatku gazowego", czyli refundacji VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa. Przysługiwać on będzie dla gospodarstwa jednoosobowego, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego to 1500 zł na osobę. Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek o refundację trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

Zgodnie z ustawą limit rekompensat dla spółek energetycznych zajmujących się gazem w 2023 r. ma wynieść 28 mld zł, a w 2024 r. – 1 mld zł. Z kolei limit refundacji VAT w przyszłym roku to 612 mln zł, w 2024 – 306 zł, a w 2025 r. – 102 mln zł.

Brak wsparcia dla firm

Wbrew oczekiwaniom opozycji, ustawą nie objęto m.in. mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Wsparcie nie otrzymają też obiekty sportowe, gabinety fizjoterapeutyczne, czy schroniska dla zwierząt. Brak pomocy dla firm mógł zaskakiwać, gdyż małe i średnie przedsiębiorstwa zostały objęte wsparciem w ramach ustawy wprowadzającej limit maksymalnych cen energii.

Los ustawy zamrażającej gaz jest teraz w rękach prezydenta Andrzeja Dudy.

