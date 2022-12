UE rozdzieliła środki na innowacje. Zła wiadomość dla polskich firm

Prawie 0,5 mld euro otrzymają start-upy w Europie od Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). To organ podległy Komisji Europejskiej, powołany w ramach programu Horyzont Europa w celu wspierania komercjalizacji technologii wysokiego ryzyka. Pieniądze – jak podaje „Rzeczpospolita" – trafią do blisko 80 spółek technologicznych z 17 krajów (beneficjenci mają otrzymać do 17,5 mln euro dotacji lub inwestycji kapitałowych na spółkę). Wśród nich nie ma start-upów z Polski, pominięto też – co jest marnym pocieszeniem – niemal całą Europę Środkowo-Wschodnią.

Obraz Polski na start-upowej mapie Europy?

Jak zauważa gazeta, fakt, że finansowanie nie trafi do polskich firm, pokazuje naszą pozycję na start-upowej mapie Europy. Dziennik zwraca uwagę, że do tej pory wycena żadnego z polskich start-upów nie przebiła pułapu 1 mld dolarów, podczas gdy udało się to 16 państwom (przodują tu Wielka Brytania, Niemcy oraz Francja). Taki poziom wyceny osiągnęło na kontynencie blisko 50 młodych, innowacyjnych spółek.

Główni beneficjenci finansowego wsparcia EIC to firmy z Niemiec (17 proc.), Holandii (14 proc.), Francji oraz Hiszpanii (po 12 proc.). EIC postawiła na tzw. deep-techy, a więc spółki opracowujące rozwiązania oparte na istotnych wyzwaniach naukowych lub inżynieryjnych. Warunkiem finansowania była konieczność realizacji projektu mającego potencjał „wywołania zauważalnej zmiany na rynku docelowym.

Nadchodzi trudny rok

Eksperci nie mają wątpliwości, że nadchodzący rok będzie dla start-upów trudny, bowiem wiele innowacyjnych spółek zostanie odciętych od finansowania. – Przyszły rok będzie czasem prawdy dla wielu start-upów. Spodziewam się dużej liczby bankructw – prognozuje cytowany przez „Rzeczpospolitą" Borys Musielak, prezes funduszu SMOK VC.

Tomasz Snażyk, kierujący fundacją Startup Poland podkreśla, że rodzime start-upy borykają się z problemami, bo koszty prowadzenia przez nie działalności szybko rosną. – Spółki przerzucają więc koszty na klientów lub tną wydatki – mówi Snażyk.

Kolejna okazja dla polskich start-upów na pieniądze od EIC w przyszłym roku. Dla młodych spółek przewidziano w 2023 roku 1,13 mld euro, z czego 525 mln euro ma trafić na technologie nowej generacji w strategicznych dla Europy obszarach. Chodzi m.in. o projekty biomarkerów raka, rozwiązania pozwalające walczyć z pandemią, systemy magazynowania energii, a także na komponenty półprzewodników czy usługi i technologie kosmiczne.

