Będzie ograniczenie hurtowego skupowania mieszkań. Jest projekt ustawy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało 17 stycznia, że minister Waldemar Buda skierował do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy, która ma ukrócić hurtowy skup mieszkań m.in. przez zagraniczne fundusze emerytalne.

– Projekt ustawy o ograniczeniu w nabywaniu lokali stanowi odpowiedź na problem tzw. „hurtowych” zakupów mieszkań, które mogą ograniczać możliwość zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych przez obywateli – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który jest odpowiedzialny za projekt ustawy.

W wywiadzie dla Wprost opublikowanym 14 stycznia minister Buda także odniósł się do tego zagadnienia. - Naszym priorytetem w obszarze mieszkalnictwa jest dokończenie prac nad programem „Pierwsze Mieszkanie", ale pracujemy też m.in. nad uporządkowaniem zasad zakupu lokali mieszkalnych przez fundusze inwestycyjne. O szczegółach będziemy informować po wypracowaniu rozwiązań w tej sprawie – mówił wtedy.

Program Pierwsze Mieszkanie

Głównym programem mieszkaniowym, nad który pracuje obecnie rząd, jest program Pierwsze Mieszkanie.

– To pierwszy tak kompleksowy program w Polsce wspierający zakup pierwszego mieszkania i domu. Niestety nadal wiele osób ma problemy przy zakupie swojego pierwszego M, a to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym życiu. Dlatego przygotowaliśmy bardzo korzystne rozwiązania. Pierwsze to bezpieczny kredyt 2 proc., czyli system dopłat do kredytu na zakup pierwszego „M". Drugie to Konto Mieszkaniowe, dzięki któremu możemy odłożyć pieniądze na to. Tak więc mamy dwa uzupełniające się działania – jedno dla osób, które są gotowe na zakup i drugie dla tych, które to planują w perspektywie kilku lat. To naprawdę rewolucyjne zmiany – mówił minister Waldemar Buda we wspomnianym wywiadzie.

