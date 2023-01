„Rekordowo wysoka". Maląg o waloryzacji rent i emerytur

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg była w piątek gościem „Sygnałów dnia" w Programie Pierwszym Polskiego Radia. W rozmowie pojawił się m.in. wątek dotyczący waloryzacji rent i emerytur, która nastąpi wraz z początkiem marca.

Procentowa waloryzacja bliska 15 proc.

– Rekordowo wysoka (waloryzacja rent i emerytur – red.), co wynika oczywiście z inflacji, którą mieliśmy w 2022 roku. Na pewno będzie to waloryzacja kwotowo-procentowa, gdyż zależy nam na tym, aby zadbać o te osoby, które mają najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, a więc co najmniej 250 zł – powiedziała Maląg.

– Z ostatniego odczytu średniorocznej inflacji za rok 2022 wygląda na to, że jeśli chodzi o procentową waloryzację, będzie ona bliska 15 proc., bo wychodzi na to, że będzie to 14,8 proc. Brakuje nam jeszcze jednego wskaźnika – wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wtedy będziemy wiedzieli już dokładnie, jaka będzie waloryzacja – dodała.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśliła w Polskim Radiu, że „skutki waloryzacji policzone na ten rok, to ponad 40 mld zł". Przypomniała również o dodatkowym wsparciu dla seniorów w postaci 13. emerytury i 14. emerytury, która od tego roku będzie świadczeniem stałym. Maląg podała, że koszt dodatkowego wsparcia dla seniorów wyniesie w tym roku ponad 70 mld zł.

Wystarczy pieniędzy na świadczenia?

Pytana o to, czy w obecnej sytuacji wystarczy pieniędzy na wspomniane świadczenia, Maląg odpowiedziała: – Nie ma wątpliwości. Świadczenia społeczne, zarówno te dla rodzin z małymi dziećmi, i dla seniorów, czyli waloryzacja, 13. emerytura i 14. emerytura na pewno będą wypłacane.

