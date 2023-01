Niemieckie PKB. Dane poniżej oczekiwań

Dziś poznaliśmy nie tylko dane dotyczące polskiego PKB w 2022 roku (według wstępnego szacunku GUS PKB w minionym roku był realnie o 4,9 proc. wyższy w porównaniu z 2021 r.), ale też dane dotyczące PKB w Niemczech za ostatni kwartał 2022 roku.

Niemieckie PKB. Spodziewano się lepszych wyników

W Niemczech w IV kwartale 2022 PKB spadł o 0,2 proc. w ujęciu kwartalnym, wzrósł natomiast o 0,5 proc. w ujęciu rocznym. O ile polskie dane były nieco lepsze od oczekiwanych (konensus rynkowy wynosił 4,8 proc.), to w przypadku naszych sąsiadów można mówić o rozczarowaniu. Ekonomiści spodziewali się bowiem 0 proc. kwartał do kwartału oraz 0,8 proc. rok do roku. Warto też przypomnieć, że w IV kwartale 2021 roku niemiecka gospodarka urosła o 0,4 proc. w ujęciu kwartalnym i o 1,2 proc. w ujęciu rocznym.

Przypomnijmy, ze w połowie stycznia Federalny Urząd Statystyczny podał, że produkt krajowy brutto wzrósł w 2022 roku o 1,9 proc., podczas gdy w 2021 roku PKB poszedł o 2,6 proc. – Wpływ na ogólną sytuację gospodarczą w Niemczech w 2022 roku miały przede wszystkim skutki wojny w Ukrainie, do których należy ekstremalny wzrost cen energii – powiedziała Ruth Brand, prezeska Federalnego Urzędu Statystycznego, cytowana przez serwis dw.com.

Recesji nie będzie?

Kiloński Instytut Gospodarki Światowej (IfW) spodziewa się w tym roku wzrostu PKB Niemiec o 0,3 procent. Z kolei w 2024 roku miałby on przyspieszyć do 1,3 proc.

Jak niedawno pisaliśmy, prognozy ekonomistów dla niemieckiej gospodarki nie są obecnie aż tak pesymistyczne jak niemal rok temu, gdy wybuchła wojna na Ukrainie. Jeśli recesja nastąpi, to nie będzie tak głęboka jak po kryzysie finansowym czy po pandemii.

