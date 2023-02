Amerykanie z niepokojem myślą o emeryturze. Dotyczy to milionerów

Utrzymująca się wysoka inflacja w USA i trudna sytuacja gospodarcza powoduje, że coraz większe grono Amerykanów z niepokojem myśli o emeryturze. Jak pokazuje raport Natixis Investment Managers, dotyczy to również osób bardzo zamożnych.

Amerykanie z niepokojem o emeryturze

Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu wynika, że blisko 60 proc. respondentów akceptuje fakt, że będzie musiało pracować dłużej. Z kolei 35 proc. osób zamożnych stwierdziło, że ich zdolność do zabezpieczenia finansowego na emeryturze „wymaga cudu” – wynika z badania.

Z niedawnej analizy przeprowadzonej przez organizację usług finansowych Northwestern Mutual wynika, że obecnie typowy Amerykanin prognozuje, że aby żyć komfortowo na emeryturze będzie potrzebował 1,25 mln dolarów. Stanowi to 20-procentowy wzrost w stosunku do roku 2021. Na koncie na ten cel Amerykanie mają jednak przeciętnie niecałe 87 tys. dolarów, to o 11 proc. mniej niż rok wcześniej. – Ludzie odczuwają w tej chwili finansowy kryzys. Trudniej jest oszczędzać, a wiele osób poniosło straty w portfelach inwestycyjnych i 401k (konto oszczędności emerytalnych) – komentował Tim Harrison, doradca finansowy Northwestern Mutual.

Zdaniem eksperta, sytuację pogarszała m.in. wysoka inflacja. W jego ocenie coraz większa grupa Amerykanów ma świadomość, że będzie musiało udać się na emeryturę w późniejszym wieku. Przypomnijmy, że inflacja CPI w USA obniżyła się w grudniu do poziomu 6,5 proc. wobec 7,1 proc. odnotowanych w listopadzie i 7,7 proc. w październiku zeszłego roku.

Jaki wiek emerytalny w USA?

Z badania banku Goldman Sachs wynika, że ponad połowa emerytów w USA żyje za mniej niż połowę dochodów z czasu, gdy pracowała.

Wiek emerytalny w USA wynosi 66 lat i dotyczy osób urodzonych w latach 1943-1954. Osoby urodzone później, muszą pracować do 67 roku życia.

Natixis Investment Managers przeprowadził badanie na grupie ponad 8500 inwestorów indywidualnych, w tym 1617, którzy zgromadzili co najmniej milion dolarów w aktywach inwestycyjnych.

