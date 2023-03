Będzie wzrost uposażenia dla żołnierzy. Szef MON podał szczegóły

Wicepremier, a zarazem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wydał dziś na Twitterze komunikat ws. wzrostu uposażenia dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Wzrost uposażenia dla żołnierzy

– Do 4960 zł wzrosła kwota miesięcznego uposażenia dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – napisał wicepremier. – Zachęcam wszystkich do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Tylko w tym roku przygotowaliśmy co najmniej 25 tys. miejsc dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – dodał.

Szef MON podkreśla, że wynagrodzenie żołnierzy wzrosło o 400 zł, dzięki czemu przeciętna płaca w Siłach Zbrojnych RP wynosi dziś 7976 zł. W 2022 roku najniższa stawka uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wynosiła 4560 zł brutto, a przeciętna płaca przekraczała 6 tys. zł. Żołnierz może liczyć ponadto na dodatki jak świadczenia motywacyjne, czy też dodatek za staż.

twitter

Świadczenie za długoletnią służbę

Przypomnijmy, że pod koniec lutego prezydent Andrzej Duda podpisał przyjętą 26 stycznia br. przez Sejm ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

Ustawa przyznaje funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych, oraz żołnierzom zawodowym, nowe świadczenie zwane „świadczeniem za długoletnią służbę”. Będą mogli na nie liczyć funkcjonariusze i żołnierze posiadający co najmniej 15-letni staż służby. Świadczeniem za długoletnią służbę będzie przysługiwało w wysokości 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

Celem ustawy – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu regulacji – jest zatrzymanie przed odejściem ze służby doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagradzania.

Czytaj też:

Błaszczak zatwierdził umowę. Do Polski trafi ponad 1000 „Borsuków”Czytaj też:

Wyrzutnie HIMARS trafią do Polski. Jest decyzja USA