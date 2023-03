Już połowa polskich firm zatrudnia pracowników z Ukrainy. Wiemy, ile zarabiają

Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” przygotowanego przez Personnel Service wynika, że 49 proc. polskich przedsiębiorstw zatrudnia Ukraińców. To o 7 punktów procentowych więcej niż w listopadowej edycji badania i aż o 15 punktów więcej niż przed rokiem. 30 proc. firm zamierza natomiast przyjąć do pracy pracowników zza naszej wschodniej granicy. 56 proc. Ukraińców pracuje na stanowiskach niższego szczebla, zaś 32 proc. na stanowisku średniego szczebla. Co dziesiąty pracownik zajmuje stanowisko wyższego szczebla.

Pracownicy z Ukrainy. Nastawienie Polaków się zmienia

Z badania wynika, że 35 proc. polskich pracowników ma pozytywne nastawienie do pracowników z Ukrainy, 45 proc. neutralne, zaś jedynie 14 proc. negatywne. Twórcy badania zwracają jednak uwagę, że nasze podejście w tej kwestii nieco się zmieniło.

– Jeszcze rok temu 80 proc. Polaków uważało, że Ukraińcy nie są dla nich zagrożeniem na rynku pracy, a teraz jest to 68 proc. Trzeba jednak pamiętać, że zaraz po wybuchu wojny byliśmy napędzani wielką chęcią pomocy naszym sąsiadom. Tymczasem to jest normalne, że te emocje z biegiem czasu będą się stabilizować – komentuje cytowany przez Bankier.pl Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Obecnie 41 proc. Polaków uważa, że obecność Ukraińców w naszym kraju ma wpływ na to, że wynagrodzenia nie rosną wystarczająco szybko, zaś 36 proc. jest przeciwnego zdania. Niemal co trzeci przedsiębiorca (31 proc.) przyznaje, że byłby w stanie płacić więcej Ukraińcom niż Polakom.

Ile zarabiają Ukraińcy w Polsce?

Jak wyglądają obecnie zarobki pracowników z Ukrainy w Polsce? Niemal co trzecia osoba z tego kraju ma stawkę godzinową przekraczającą 25 zł brutto na godzinę. Co piąta firma płaci od 22,8 do 24,9 zł brutto za godzinę. Jedynie w 8 proc. przedsiębiorstw pracownicy mogą liczyć na więcej niż 40 zł brutto za godzinę.

Przedsiębiorstwa oferują też benefity pozapłacowe. Jest to przede wszystkim pomoc w załatwianiu formalności (41 proc.), oraz świadczenia socjalne (37 proc.). Co czwarta firma oferuje pracownikom z Ukrainy wyżywienie.

Badanie Personnel Service pokazuje, że aktualnie 77 proc. Ukraińców utrzymuje się w Polsce za 1000 zł miesięcznie. 66 proc. ma zapewnione mieszkanie, coraz więcej osób może liczyć również na wyżywienie.

Jak sami Ukraińcy patrzą na polski rynek pracy? Z badania wynika, że 83 proc. ocenia go pozytywnie, 72 proc. dobrze ocenia swoich szefów. Nieco mniej, bo 67 proc. ma dobre zdanie o swoich współpracownikach.

