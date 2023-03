Chcemy systemu kaucyjnego na opakowania po napojach. Apel o przyspieszenie prac

Polska szykuje się do wprowadzenia systemu kaucyjnego, który jest odpowiedzią na tzw. dyrektywę plastikową (Single Use Plastic – SUP). Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wdrażający system kaucyjny w naszym kraju trafił do Kancelarii Premiera. Zanim przepisy wejdą w życie, muszą jeszcze dostać pozytywną opinię rządu, przejść procedowanie w parlamencie, a na koniec uzyskać podpis prezydenta. Projekt ustawy zakłada, że kaucją zostaną objęte opakowania z tworzyw sztucznych po napojach, które definiuje rekomendacja Komisji Europejskiej do dyrektywy SUP, wydana 31 maja 2021 roku. Chodzi o plastikowe butelki o pojemności do 3l, szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l oraz puszki aluminiowe do 1l. Do uczestnictwa w programie zostaną zobligowane sklepy o powierzchni od 200 mkw. Pozostałe jednostki handlowe zobowiązane będą przynajmniej do pobierania kaucji. Jej maksymalna kwota ma wynosić 2 zł za jedną butelkę.

System kaucyjny w Polsce. Chcemy przyspieszenia prac

Z badania Insight Lab, przeprowadzonego na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich wynika, że większość Polaków chce, by system kaucyjny na opakowania po napojach wszedł w życie w Polsce jak najszybciej. Opowiada się za tym 64 proc. respondentów, nieco więcej, bo 70 proc. badanych podkreśla potrzebę przyspieszenia prac nad regulacjami, które go wprowadzą.

Z badania wynika również, że 63 proc. ankietowanych uważa, że jeśli nie uda się do 2025 roku wprowadzić systemu kaucyjnego (do czego zobowiązują nas unijne regulacje), będzie to miało negatywny wpływ na środowisko.

Zdecydowana większość, bo aż 83 proc. respondentów deklaruje, że możliwość zbiórki opakowań po napojach w sklepie, w którym zazwyczaj robią zakupy, zachęci do ich oddawania (taki odsetek odpowiedzi odnotowano na wsi).

Twórcy badania zwracają uwagę, że najwięcej zwolenników jak najszybszego wprowadzenia kaucji na opakowania po napojach jest wśród osób w wieku 65 plus (76 proc.). Osoby te najczęściej obawiają się, że zwłoka we wprowadzeniu systemu będzie miała negatywny wpływ na środowisko (76 proc.).

Apel organizacji pozarządowych

Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o przyspieszenie prac nad wdrożeniem unijnych regulacji dotyczących systemu kaucyjnego. Apelują o to również organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie Zero Waste zorganizowało w tym tygodniu pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska konferencję prasową w tej sprawie.

– Jako konsumenci przynosimy ze sklepów każdego roku ponad 5 milionów ton odpadów opakowaniowych, z czego ponad 70 proc. nie trafia do recyklingu. Coraz więcej jest dzikich wysypisk, a rzeki pełne śmieci zmierzających do Bałtyku – podkreśla ekolog Dominik Dobrowolski, cytowany przez „Rzeczpospolitą".

Dobrowolski przypomina, że spośród krajów nadbałtyckich tylko Polska nie ma systemu kaucyjnego.

Z danych, które przytacza Federacja Przedsiębiorców Polskich wynika, że Polska płaci rocznie 1,7 mld zł podatku od plastiku. Kwota ta jest bezpośrednio zależna od ilości niezrecyklingowanych odpadów z plastiku w danym roku i wynosi 0,80 euro od kilograma odpadów z tworzyw sztucznych. Organizacja zwraca uwagę, że system kaucyjny to nawet o 400 mln zł niższy podatek od plastiku dla Polski, wyższy poziom odzysku surowców i łatwiejsza droga do osiągnięcia unijnych celów w tym obszarze.

