Duże zmiany na rynku mieszkaniowym. Buda zapowiada koniec patodeweloperki

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało kolejne rozwiązania, których celem jest ucywilizowanie rynku mieszkaniowego i walka z tak zwaną patodeweloperką.

– Chcielibyśmy, aby to był pewien pakt społeczny. Abyśmy się wszyscy zgodzili z tego, że są rzeczy, które prawie przez 40 lat funkcjonowania wolnej Polski funkcjonowały, w końcu zostały zmienione. Musimy skończyć z patodeweloperką – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Rząd walczy z patodeweloperką. Jest projekt ustawy

Jak zapewnił minister odpowiedzialny za rozwiązania, projekt jest już gotowy i zostanie przedstawiony do konsultacji międzyresortowych.

– Jesteśmy na etapie gotowego projektu, który niedługo będzie przedmiotem konsultacji rządowych – zapewnił minister.

Co konkretnie przewiduje ustawa? Propozycji jest kilka. Większość z nich jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i organizacji społecznych.

– Nasza propozycja to przesunięcie granicy o metr, czyli do 5 metrów między działkami – powiedział minister. Obecnie odległość ta jest o metr mniejsza, co w praktyce oznacza, że dwa sąsiadujące ze sobą bloki może dzielić tylko 8 metrów. To odległość, przy której mieszkańcy nie mają poczucia, że są we własnym mieszkaniu gospodarzem – mówił minister.

Drugim rozwiązaniem będzie zmiana dotycząca balkonów. Obecnie deweloperzy często budują wspólne balkony dla kilku mieszkań, które są przedzielane w nieodpowiedni sposób. – Niekomfortowe balkony, na których deweloperzy stosują zbyt niskie przegrody. Naszym rozwiązaniem są jasne rozwiązania dotyczące przegród – mówił.

Zmiany w minimalnym metrażu mieszkania

Najważniejszą ze zmian, jest ta, która dotyczy minimalnego metrażu lokalu przeznaczonego na mieszkanie. – Problem, który na rynku warszawskim jest dramatyczny, na innych rynkach również – czyli mikrokawalerki 12-14 metrowe, które nie mają wartości mieszkaniowej – powiedział minister.

– Tak może wyglądać hotel, czy akademik, ale jeśli ktoś chce traktować daną inwestycję jako element polityki mieszkaniowej, to do tego nie dopuścimy. Wprowadzamy regułę minimum 25 metrów – powiedział minister Waldemar Buda.

