Nowego podatku jednak nie będzie. Właściciele mieszkań mogą odetchnąć z ulgą

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku rząd zapowiedział wprowadzenie podatku od mieszkań, które nie są użytkowane przez kilka miesięcy. Miał on na celu zwiększenie dostępności lokali na rynku, ale też ograniczenie działania spekulantów, którzy hurtowo wykupują nieruchomości. Okazuje się jednak, że właściciele niezamieszkanych nieruchomości mogą odetchnąć z ulgą, gdyż rząd wycofuje się z wprowadzenia podatku. Przyznał to minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w rozmowie z serwisem 300gospodarka.pl. – Analizowaliśmy to i obecnie nie zamierzamy tego robić – powiedział Buda.

Podatku od pustostanów nie będzie

– Dzisiaj dochód z najmu jest tak duży, że wszyscy, którzy chcą, swoje wolne nieruchomości wynajmują. Nie trzeba ich do tego zachęcać podatkami – dodał.

Szef resortu rozwoju zwrócił uwagę, że pustostany będące w rękach prywatnych „są nimi często z powodów złego stanu technicznego". – Statystyki dotyczące pustostanów nie rozróżniają przyczyn, dla których mieszkanie stoi puste. Pustostanem jest zarówno niezamieszkane mieszkanie w centrum jak i odziedziczony po rodzinie stary domek na wsi. Trudno byłoby wprowadzać podatek wobec takich właścicieli – powiedział minister.

Buda przyznał, że problemem są pustostany należące do samorządów. – One także są zwykle w złym stanie technicznym. Duża część pustostanów w Polsce to lokale komunalne, które stoją niewyremontowane, czasem podlegają pod konserwatora zabytków. Duże miasta mają całe kamienice, które nie nadają się do użytku, a koszt remontu to miliony złotych – podkreślił szef resortu rozwoju i technologii.

Prawie 2 mln pustostanów w Polsce

Z przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku wynika, że w Polsce jest 1,8 mln pustostanów. Najwięcej w województwach małopolskim i podlaskim, gdzie stanowią one prawie 15 proc. zasobu mieszkaniowego. Niewiele mniej, bo 13,5 proc. pustostanów jest w województwach lubelskim i świętokrzyskim.

Pomysł wprowadzenia podatku od pustostanów krytykowali eksperci. Małgorzata Wełnowska, starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium podkreślała kilka tygodni temu w rozmowie z „Pulsem Biznesu", że nowa danina nie przyniesie oczekiwanego efektu, wzrosną natomiast ceny najmu. – Dostępność mieszkań raczej się nie zmieni. W dłuższym okresie dodatkowe koszty spowodują wzrost stawek, bo wynajmujący będzie chciał przenieść je na najemcę – mówiła Wełnowska.

Czytaj też:

Ile potrzeba pieniędzy na Program Pierwsze Mieszkanie? Buda podaje szacunkiCzytaj też:

Koniec użytkowanie wieczystego. Rząd przyjął ustawę