Trzynasta emerytura trafiła do 3,6 mln seniorów. Wypłacono prawie 6 mld zł

Trzynasta emerytura to przyznawany od 2019 roku rządowy dodatek dla seniorów w wysokości emerytury minimalnej (w tym roku jest to ponad 1588 zł brutto). Tradycją jest, że „trzynastka" wypłacana jest uprawnionym wraz z kwietniową rentą bądź emeryturą. W tym roku wypłaty ruszyły jeszcze w marcu (miało to związek z tym, że 1 kwietnia wypadał w sobotę).

Trzynasta emerytura trafiła do 3,6 mln seniorów

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory trzynastą emeryturę otrzymało 3,6 mln seniorów, a łączna kwota wypłat to 5,7 mld zł.

– Do 15 kwietnia 13. emerytury otrzyma ponad 1,5 mln kolejnych rencistów i emerytów, na łączną kwotę 2,36 mld zł – informuje na Twitterze resort rodziny i polityki społecznej.

Kolejne terminy wypłat trzynastej emerytury to 20 i 25 kwietnia. Najdłużej na dodatek poczekają osoby mające prawo do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Chodzi o ok. 53 tys. świadczeniobiorców. W ich przypadku dodatkowa wypłata razem ze świadczeniem lub zasiłkiem nastąpi w maju.

W tym roku jeszcze „czternastka"

W tym roku wypłacona zostanie również czternasta emerytura, która ma być świadczeniem stałym. W odróżnieniu od „trzynastki" nie trafi ona do wszystkich emerytów. W pełnej kwocie (równej emeryturze minimalnej) przysługuje osobom, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. "Czternastka" prawdopodobnie zostanie wypłacona na przełomie sierpnia i września, czyli w terminie podobnym do tego z zeszłego roku.

