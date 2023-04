Zdolność kredytowa znów w górę. Największy skok w City Handlowy

Gdy na początku roku prezentowaliśmy przewidywania ekspertów dotyczące wzrostu zdolności kredytowej, ci zwracali uwagę, że istotnym czynnikiem będzie tu rozważane wówczas przez Komisję Nadzoru Finansowego obniżenie o połowę bufora na zmianę stopy procentowej przy kredytach z okresowo stałym oprocentowaniem. W lutym zapadła oczekiwana decyzja w tej sprawie. O ile wcześniej, przy wyliczaniu zdolności kredytowej banki musiały uwzględniać wzrost oprocentowania o 5 pkt procentowym, tak po zmianach jest to 2,5 pkt proc.

Zdolność kredytowa w górę

Jak zauważa Bankier.pl, w symulacjach prezentowanych przez banki nadal widać echa tamtej decyzji. Wielu kredytodawców szybko zdecydowało się na wykorzystanie nadarzającej się okazji. Podbicie zdolności w czasach szorującej po dnie sprzedaży hipotek mogło być istotną przewagą na tle konkurencji. W marcu średnia z szacunków banków uczestniczących w rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl wzrosła o 60 tys. zł. W najnowszym kwietniowym zestawieniu jest kolejny wzrost, choć tym razem w mniejszej skali (o 21 tys. zł).

Portal śledzi propozycje kredytodawców dla trzyosobowej rodziny (małżeństwo z dzieckiem), przy założeniu, że mają oni co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł i nie spłacają obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a w ich przeszłości zapisanej w Biurze Informacji Kredytowej nie ma negatywnych wpisów.

Z anlizy portalu wynika, że największy skok zdolności kredytowej odnotowano w przypadku Citi Handlowego, gdzie szacunek w porównaniu z marcem wzrósł o niemal 110 tys. zł. Maksymalna szacowana zdolność kredytowa przy oprocentowaniu okresowo stałym to 757 tys. zł. Na finansowanie przekraczające próg 800 tys. zł można liczyć w pięciu bankach. Są to: Pekao, ING Bank Śląski, Alior Bank, PKO BP, oraz BNP Paribas Bank.

Z kolei z kwietniowej ankiety przeprowadzonej przez HRE Investment Trust wynika, że zdolność kredytowa Polaków zwiększyła się aż o 80 tys. zł w porównaniu z zeszłym miesiącem. Przeciętna kwota, którą może pożyczyć na zakup mieszkania od banku trzyosobowa rodzina dysponująca dwiema średnimi krajowymi, sięga już niemal 607 tys. zł, podczas gdy na początku tego roku było to ponad 462 tys. zł. Wciąż nie jest to jednak kwota, jaką taka trzyosobowa rodzina mogła pożyczyć od banku przed podwyżkami stóp procentowych (seria podwyżek zaczęła się jesienią 2021 roku). Było to wówczas ok. 700 tys. zł.

