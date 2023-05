Zakaz importu zbóż z Ukrainy. Ministrowie rolnictwa m.in. z Polski i Węgier alarmują Brukselę

2 maja Komisja Europejska zatwierdziła zakaz importu czterech produktów z Ukrainy – pszenicy, kukurydzy, rzepaku oraz słonecznika. Potwierdzono w ten sposób zawarte pod koniec kwietnia porozumienie KE z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją.

Zakaz importu produktów z Ukrainy. Ministrowie piszą do KE

Polska Agencja Prasowa informuje o liście ministrów rolnictwa powyższych krajów do Komisji Europejskiej, w którym zaznaczają, że choć doceniają porozumienie z KE i działania podjęte w celu złagodzenia skutków zwiększonego importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, to rozwiązania, które weszły w życie na początku maja mogą okazać się nieskuteczne i niewystarczające.

Ministrowie zwracają uwagę, że wprowadzony zakaz importu nie obejmuje towarów importowanych na podstawie umów zawartych przed wejściem w życie rozporządzenia, czyli przed 2 maja. W ich ocenie dopuszczanie realizacji zawartych wcześniej umów może powodować liczne nadużycia, a wprowadzony zakaz importu będzie jedynie iluzoryczny.

Zdaniem szefów resortu rolnictwa Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji istnieje poważne ryzyko, że do odprawy celnej trafią fikcyjne (niedatowane) umowy, a organy celne nie będą dysponowały skutecznymi narzędziami weryfikacji i kwestionowania takich dokumentów. Ministrowie wzywają Komisję Europejską do pilnego znalezienia prawnie wiążącego rozwiązania i skorygowania porozumienie. Oczekują też potwierdzenia ze strony Brukseli, że wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia o zawieszeniu ceł na kolejny rok, wejdzie w życie również rozporządzenie Komisji przedłużające do końca 2023 roku środki zapobiegawcze dla czterech produktów.

