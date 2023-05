Kaczyński ogłosił 800 plus. Morawiecki zdradza, kiedy sprawą zajmie się rząd

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił podczas niedzielnej konwencji ugrupowania „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”, że od 2024 roku nastąpią zmiany w programie 500 plus. – To będzie nazwa ciągle pamiętana, ale suma już inna – 800 plus – oświadczył lider partii rządzącej.

Kiedy rząd zajmie się 800 plus? Jest zapowiedź premiera

Były premier poinformował też, że seniorzy od 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia będą mieli bezpłatne leki. Zapowiedział też zniesienie opłat za autostrady i drogi ekspresowe.

Do propozycji prezesa PiS odniósł się na Twitterze premier Mateusz Morawiecki (szef rząd był nieobecny podczas niedzielnej konwencji, gdyż był w Akwizgranie, gdzie wziął udział w uroczystości wręczenia Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego, którą przyznano prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu i narodowi ukraińskiemu za obronę wartości europejskich), zapowiadając, że rząd zajmie się nimi podczas najbliższego posiedzenia.

– „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" to konkretny przepis na bezpieczną i szczęśliwą przyszłość Polski! Już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów zajmiemy się propozycjami ogłoszonymi na Konwencji PiS. Dla polskich rodzin! Dla ich dobrobytu! Dla ich szczęścia! Wygramy! – napisał premier.

Przypomnijmy, że program „Rodzina 500 plus" został wprowadzony 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo świadczenie w kwocie 500 zł przyznawano na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18. roku życia (w przypadku pierwszego dziecka obowiązywał próg dochodowy). Od 2019 roku dodatek obowiązuje na każde dziecko.

twitterCzytaj też:

„Gamechanger” Jarosława Kaczyńskiego na wybory. „Donald Tusk musi dać 1000 plus. Nie ma wyjścia”Czytaj też:

Mateusz Morawiecki o schemacie działania Rosji. „Nie boimy się zastraszania Władimira Putina”