Heineken żegna się z Rosją. Holendrzy sprzedają biznes za szokującą cenę

Holenderski browar Heineken poinformował w piątek, że zakończył proces wyjścia z Rosji. Rosyjską odnogę biznesu przejmie Grupa Arnest, rosyjskie przedsiębiorstwo, będące właścicielem dużej firmy zajmującej się pakowaniem puszek, sprzedażą kosmetyków i AGD. Arnest jest także największym rosyjskim producentem aerozoli.

Heineken pozbywa się biznesu w Rosji. Szokująca cena

Okazuje się, że na transakcji Heineken straci miliony. Jak podaje Agencja Reutera, koncern sprzeda swój biznes rosyjskiej grupie za symboliczne euro. Drugi co do wielkości browar na świecie szacuje, że straty z takiej, a nie innej transakcji wyniosą ok. 300 mln euro.

Przypomnijmy, że Heineken ogłosił zamiar opuszczenia Rosji w marcu 2022 roku, czyli tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Na deklaracjach się jednak skończyło. W lutym br. holenderski portal śledczy Follow The Money (FTM) ujawnił, że Heineken wprowadził na rosyjski rynek aż 61 nowych produktów.

Interia.pl przypomina, że w odpowiedzi na te doniesienia serwis wystosował oświadczenie, w którym tłumaczył, że "niezbędne jest kontynuowanie ograniczonej działalności w okresie przejściowym, ponieważ staramy się przenieść naszą firmę do nowego właściciela w pełnej zgodności z międzynarodowymi i lokalnymi przepisami".

Gwarancje dla pracowników

Heineken miał w Rosji siedem browarów i zatrudniał 1800 pracowników. Grupa Arnest zapewniła gwarancje tym osobom gwarancję zatrudnienia na kolejne trzy lata.

W przyszłym roku minie 160 lat od monetu, gdy 22-letni Gerard Adriaan Heineken kupił browar De Hooiberg w Amsterdamie. W 1873 nazwę browaru zmieniono na Heineken’s Bierbrouwerij Maatschappij, a rok później otwarto drugi browar w Rotterdamie. W 1884 nazwę Heineken zarejestrowano jako znak towarowy. W portfolio Heinekena znajduje się obecnie około 30 marek piwa. Wśród nich m.in. Złoty Bażant, Guinness, Krusovice, Affligem, czy Gosser.

