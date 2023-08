Członek RPP: dodatnie realne stopy procentowe i jednocyfrowa inflacja

Członek Rady Polityki Pieniężnej Henryk Wnorowski przyznał w TVP Białystok, że lipcowy odczyt inflacji go rozczarował. Wskaźnik CPI wyniósł w ubiegłym miesiącu 10,8 proc. w ujęciu rocznym, a więc zmniejszył się jedynie o 0,7 pkt proc. To oznacza, że dwucyfrowa inflacja może utrzymać się dłużej, niż prognozowano.

Członek RPP o inflacji

– Jeśli to miałoby się powtórzyć, to mielibyśmy (w sierpniu – red.) 10,1 proc., czyli jeszcze inflacja dwucyfrowa – zaznaczył, ale dodał, że wciąż ma nadzieje na sierpniowy odczyt CPI w okolicach 9 proc.

Podkreślił, że mimo wszystko inflacja w dalszym ciągu będzie spadać. – Tego możemy być pewni, że sierpień będzie szóstym kolejnym miesiącem, kiedy odczyt jest niższy – ocenił.

Jak podkreślił członek RPP, inflacja powoli zmierza w stronę celu NBP, a więc 2,5 proc. przedziałem odchyleń +/- 1 pkt proc., i w końcu go osiągnie.

Dodał, że „w perspektywie roku czekają nas dodatnie realne stopy procentowe i to jest dobra wiadomość”.

Obniżka stóp procentowych we wrześniu?

W podobny sposób o inflacji wypowiadał się inny członek RPP Ireneusz Dąbrowski. – Coraz bliżej jednocyfrowej inflacji. Ceny według Eurostatu w Polsce w lipcu 2023 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 10,3 proc. — napisał na platformie X (dawniej Twitter) Dąbrowski.

Business Insider Polska przypomina, że w niedawnym wywiadzie dla serwisu Dąbrowski podkreślił, że RPP może rozważyć wniosek o obniżkę stóp procentowych w październiku, a w przypadku szybkiego spadku inflacji — we wrześniu. – Gdybyśmy w miesiącach letnich zobaczyli szybki spadek wskaźnika o kolejne 5 pkt proc. i znaleźlibyśmy się już na wyraźnie jednocyfrowych poziomach inflacji, to nie mogę wykluczyć, że to się stanie we wrześniu – powiedział Dąbrowski.

To właśnie we wrześniu odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie RPP. Po lipcowej decyzji ws. pozostawienia stóp procentowych na dotychczasowym poziomie prezes Narodowego Banku Polskiego, a zarazem szef Rady Adam Glapiński poinformował, że gremium zakończyło cykl podwyżek stóp procentowych.

