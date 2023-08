Polskie Ministerstwo Finansów analizuje dług Kremla. Na stole 130 mln zł

Dokładnie 29,15 mln euro są nam dłużni Rosjanie z tytułu nieoddanego do dzisiaj kapitału, który polska strona wpłaciła do Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego. O sprawie pisaliśmy wielokrotnie na łamach „Wprost”. Również w ramach międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego we współpracy z projektem VSquare.

Czym był Międzynarodowy Bank Inwestycyjny

Międzynarodowy Bank Inwestycyjny został utworzony w 1970 r. Miał pomagać w rozwoju i wzmacniać współpracę państw należących wtedy do RWPG. Państwami założycielami instytucji – oprócz ZSRR, Mongolii, Kuby czy Wietnamu – były państwa satelickie z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Czechosłowacja, Rumunia, Węgry, Bułgaria i Polska. Mieliśmy nieco ponad 13 proc. udziałów.

MBI przyznawał preferencyjne pożyczki m.in. na „przedsięwzięcia pogłębiające socjalistyczny podział pracy”. W Polsce za pieniądze z MBI udało się na przykład wybudować część gazociągu Sojuz, jednego z najdłuższych w Rosji, który ciągnie się aż od rosyjskiej granicy z Kazachstanem do Niemiec i Austrii.