Za miesiąc kolejna obniżka stóp procentowych? Członek RPP zabrał głos

W zeszłym tygodniu, podczas pierwszego po wakacyjnej przerwie posiedzenia, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych. Ruch ten zaskoczył rynki, gdyż oczekiwano obniżki co najwyżej o 25 punktów bazowych.

W październiku kolejna obniżka stóp procentowych?

Członek RPP Ludwik Kotecki w wywiadzie dla telewizji Biznes24 pytany był o kolejne decyzje Rady ws. stóp procentowych. – Mogę szczerze powiedzieć, że nie wiem (co RPP zrobi w październiku – red.). Nie jest tak, że mamy rozpisane kroki. Tak jak jest w komunikacie napisane – kolejne decyzje będą kształtowane w oparciu o aktualne dane – powiedział Kotecki.

W dalszej części wypowiedzi członek RPP podkreślił, że zakłada, że tym razem może nastąpić „pauza". – Ja zakładam, że po takiej dosyć radykalnej, nie mieszczącej się w konwencjonalnej polityce pieniężnej, obniżce stóp procentowych we wrześniu, w październiku będziemy mieć pauzę, ale co przyniesie życie, to zobaczymy na początku października – stwierdził Kotecki.

Gość Biznes24 zwrócił uwagę, że inflacja (również bazowa) kształtuje się powyżej 10 proc., a deklarowana przez rząd na przyszły rok polityka fiskalna jest ekspansywna, a więc także proinflacyjna. Planowane są również waloryzacje transferów socjalnych i wzrost płacy minimalnej. Zdaniem Koteckiego jest sporo niepewności co do przenoszenia się wcześniejszych szoków kosztowych na ceny. W związku z tym – w ocenie członka RPP – warunki wystarczające do tego, żeby luzować politykę pieniężną były we wrześniu „daleko niespełnione".

– Ja nie widzę takiego kataklizmu, który by uzasadniał tego rodzaju dosyć radykalny ruch – powiedział członek RPP.

Kotecki o kulisach ostatniego posiedzenia RPP

W udzielonym pod koniec zeszłego tygodnia wywiadzie dla programu „Newsroom" WP, Kotecki odsłonił kulisy ostatniego posiedzenia RPP, zdradzając co stało się, kiedy ogłoszono decyzję o tak radykalnej obniżce stóp procentowych. – Kiedy to zostało ogłoszone, zapadła cisza. Skutki już widzimy. Złoty mocno się osłabił. To najlepszy test, pokazujący, że ta decyzja była błędna – powiedział członek RPP.

Czytaj też:

Członek RPP o decyzji ws. stóp procentowych. „Przedwczesna"Czytaj też:

Wiceminister finansów o inflacji we wrześniu. Proponuje zakład