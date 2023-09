Sok pomarańczowy zdrożał w tym roku o niemal 70 proc. Cukier najdroższy od dekady

Indeks S&P GSCI Softs, czyli indeks odzwierciedlający ceny surowców rolnych, wzrósł od początku roku już o ponad 18 proc. Z danych, które przytacza "Rzeczpospolita" wynika, że aż o 67 proc. zdrożał od stycznia sok pomarańczowy, a jego cena w kontraktach terminowych osiągnęła w zeszłym tygodniu rekordowy poziom 3,5 dol. za funt. Od początku roku o ponad 20 proc. wzrosła cena żywego bydła (niedawno osiągnęła rekordowy poziom 1,92 dol. za funt). O ponad 30 proc. zdrożał w tym roku cukier, którego cena doszła do najwyższego poziomu od 2012 roku. Najwyższą od ponad dekady cenę odnotowało również kakao - cena w kontraktach terminowych sięgała we wrześniu 3763 dolarów za tonę.

Dlaczego surowce rolne zdrożały?

Gazeta zwraca uwagę, że znacząca podwyżka cen niektórych surowców to efekt zmian klimatycznych. Droższy sok pomarańczowy to skutek m.in. huraganów, które zeszłej jesieni uderzyły we Florydę oraz słabszych zbiorów w Meksyku i w Brazylii. Z kolei wzrost cen cukru to w dużym stopniu skutek tego, że ekstremalne zjawiska pogodowe zaszkodziły zbiorom w Indiach i w Tajlandii.

– Surowce rolne są ogólnie bardzo wrażliwe na zmiany pogody. To dlatego widzimy, że część z nich drożeje i nie ma na to krótkoterminowego rozwiązania, gdyż więcej nie da się produkować. Rynek tych surowców nie jest natomiast tak wrażliwy na popyt jak na podaż – podkreśla Darwei Kung, szef działu surowców w firmie zarządzającej aktywami DWS.

Eksperci wskazują, że ceny części surowców rolnych mogą utrudnić globalną walkę z inflacją. Analitycy Morgan Stanley ostrzegają, że zjawisko klimatyczne El Nino może negatywnie wpłynąć na produkcję surowców rolnych w krajach rozwijających się i doprowadzić do kolejnego "szoku cenowego".

Nie wszystkie surowce drożeją

Warto podkreślić, że są surowce rolne, które tanieją. Pszenica staniała od początku roku na giełdzie w Chicago o 25 proc. Ceny kukurydzy spadły w tym czasie o 29 proc. a soi o 14 proc. To powinno hamować presję inflacyjną.

