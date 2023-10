Niebawem nowe limity podatkowe. Mniej podatników skorzysta z preferencji

Od przyszłego roku będą obowiązywały nowe limity podatkowe od których zależą różnego rodzaju preferencje. Business Inider Polska zwraca uwagę, że w ustawach podatkowych część limitów jest wyrażonych w euro, stąd trzeba przeliczać je na złotówki. Jako że kurs euro 2 października był niższy niż przed rokiem (4,609 zł, wobec 4,8272 zł), wiele limitów w 2024 roku będzie niższych niż w tym roku.

Nowe limity podatkowe. Ubędzie ryczałtowców

Limit dla przedsiębiorców opłacających co miesiąc ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 2 mln euro (dla opłacających co kwartał – 200 tys. euro). To oznacza, że w przyszłym roku ryczałt ewidencjonowany mogą płacić przedsiębiorcy, u których przychody w 2023 roku nie przekroczyły 9 mln 218 tys. 200 zł (jeśli chcą podatek opłacać kwartalnie – 921 tys. 820 zł), podczas gdy w tym roku było to 9 mln 654 tys. 000 zł (w przypadku rozliczeń kwartalnych – 965 tys. 440 zł. Niższy limit oznacza, że mniejsza grupa podatników będzie mogła skorzystać z opodatkowania ryczałtem.

Na niekorzyść zmienią się również limity dla małego podatnika VAT (ma prawo do kwartalnego rozliczania VAT oraz stosowania kasowego rozliczenia tego podatku).

Małym podatnikiem VAT jest podmiot, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro (przed 1 lipca 2023 r. wynosił 1,2 mln euro), a w przypadku m.in. biur maklerskich i funduszy inwestycyjnych – 45 tys. euro. W praktyce to oznacza, że w przyszłym roku

2024 r. status małego podatnika VAT będą mieli:

przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczy w 2023 r. – 9 mln 218 tys. zł (limit zaokrągla się do 1000 zł),



przedsiębiorstwa maklerskie, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczy w 2023 r. – 207 tys. zł (limit zaokrągla się do 1000 zł, w 2023 r. wynosi 217 tys. zł).



Dla spółek, które wybrały tzw. estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek), obowiązuje odrębny limit małego podatnika VAT. Wynosi on 4 mln euro. To oznacza, że w przyszłym roku wyniesie on 18 mln 436 tys. zł.

Limity dla małego podatnika w PIT i CIT

Business Insider Polska podaje również limity dla małego podatnika w PIT i CIT. Chodzi o podatników u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro (w zaokrągleniu do 1000 zł). W przyszłym roku małym podatnikiem może być więc ten, kto uzyska w tym roku przychód nieprzekraczający 9 mln 218 tys. zł. Mali podatnicy PIT mają możliwość rozliczania podatku kwartalnie i korzystania z jednorazowej amortyzacji. W przypadku CIT dochodzi możliwość opłacania CIT według stawki 9 proc.

Aby skorzystać z opodatkowania 9 proc. CIT w 2024 r., spółka musi spełnić następujące warunki:

nie może uzyskać w 2023 r. przychodu wyższego niż 2 mln euro brutto (z należnym VAT), po przeliczeniu według kursu NBP z 2 października 2023 r., czyli 9 mln 218 tys. zł i jednocześnie



nie może w 2024 r. uzyskać przychodu wyższego niż 2 mln euro netto (bez należnego VAT) i to według kursu NBP z 2 stycznia 2024 r. (z oczywistych względów nie jest obecnie znany).



Należy zatem pamiętać o dwóch limitach z dwóch różnych dat (z 2 października 2023 roku i z 2 stycznia 2024 roku) i o tym, że tylko w jednym przypadku uwzględnia sie VAT.

Mali podatnicy – zarówno w PIT, jak i CIT – mogą też skorzystać z jednorazowej amortyzacji do 50 tys. euro rocznie. Limit w 2024 roku wyniesie 230 tys. zł (w tym roku wynosi 241 tys. zł). Trzeba pamiętać, że jednorazową amortyzację wlicza się do limitu pomocy de minimis. Przepisy przewidują też drugi limit jednorazowej amortyzacji, który wynosi 100 tys. zł. Mogą z niego skorzystać wszyscy podatnicy, a nie tylko mali i rozpoczynający działalność gospodarczą, ale nie dotyczy on wszystkich środków trwałych. Można go stosować wyłącznie do nowych środków trwałych zaliczanych do grupy od 3 do 6 i grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (chodzi np. o nowe urządzenia i maszyny).

