ABB zwolni 600 osób. Jest porozumienie ze związkowcami

ABB informuje o osiągnięciu porozumienia ze związkowcami w sprawie zwolnień grupowych w fabryce w Kłodzku. Ma to związek z wygaszeniem produkcji w zakładzie, co nastąpi pod koniec przyszłego roku. Pracę straci ok. 600 osób.

ABB to szwajcarski koncern technologiczny w obszarze elektryfikacji i automatyzacji. W połowie września br. spółka wydała komunikat, w którym informowała, że wraz z końcem 2024 roku zamierza wygasić produkcję w fabryce aparatów elektrycznych niskich napięć w Kłodzku. – Decyzja podyktowana jest zmieniającymi się potrzebami klientów i nie ma nic wspólnego z oceną pracy lokalnego zespołu, który w całym procesie otrzyma kompleksowe wsparcie – podano w komunikacie. Zwolnienia w ABB. Jest porozumienie Fabryka w Kłodzku zatrudnia ok. 600 osób. We wtorek ABB poinformowała o porozumieniu ze związkowcami w sprawie zwolnień grupowych w zakładzie. – 9 października br. ABB podpisała porozumienie ze związkiem zawodowym w sprawie zwolnień grupowych obejmujących pracowników fabryki ABB w Kłodzku – czytamy w komunikacie firmy. – W ramach porozumienia, ABB – oprócz odprawy należnej na podstawie ustawy – wypłaci dodatkowe świadczenia, których wysokość będzie uzależniona od stażu pracy. Firma zapewni także wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego – dodano. Jak podaje RMF FM, osoby pracujące mniej niż pięć lat otrzymają dwumiesięczne wynagrodzenie. Jeśli ktoś pracuje od 25 do 30 lat, dostanie siedem wypłat. Kiedy pierwsze zwolnienia? Tymczasem nie wszyscy pracownicy są zadowoleni z wynegocjowanych warunków. Mówi o tym cytowany przez rozgłośnię Andrzej Czyżewski, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ Solidarność. – Nie wszyscy mają pełną satysfakcję. Ja też jej nie mam, szczerze mówiąc. Ale wynegocjowaliśmy więcej niż przewiduje to polskie prawo – podkreśla Czyżewski. Zwolnienia pracowników zaczną się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Czytaj też:

Zwolnienia w polskiej fabryce IKEA.130 osób straci pracęCzytaj też:

Zwolnienie pracownika będzie trudniejsze. Od jutra zmiana przepisów

Drogowskaz wyborczy

Do której partii jest Ci najbliżej

w wyborach parlamentarnych 2023?