Inflacja we wrześniu. GUS podał, co i o ile zdrożało

GUS podał nie tylko wysokość inflacji za wrzesień, lecz także pełne dane, dzięki czemu można sprawdzić, które kategorie produktów i usług staniały najbardziej, a które wciąż drożeją.

Inflacja we wrześniu. Co potaniało, co zdrożało

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,2 proc. (przy wzroście cen usług – o 9,7 proc. i towarów – o 7,6 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,4 proc. (przy spadku cen towarów – o 0,5 proc. i usług – o 0,2 proc.).

Czytaj też:

Inflacja w Polsce. Są najnowsze dane

Wyraźnie drożeją żywność i napoje bezalkoholowe. W tej kategorii najbardziej zdrożały warzywa - o 15,6 proc. soki owocowe i warzywne – o 15,4 proc. oraz kakao i czekolada – o 15,2 proc. Pieczywo podrożało o 10 proc., mięso o 7,6 (w tym wieprzowe zdrożało o 9,6, drobiowe staniało o 7 proc.).

Produkty w podkategorii „mleko, sery, jaja” są o 10,1 proc. droższe niż rok wcześniej. Prym wiodą tu jajka – w górę o 17,4 proc., zaś produkty z kategorii jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne – 11,3. Potaniały za to oleje i tłuszcze (ok. 10 proc.), które jeszcze przez dwa-trzy ostatnie kwartały były jednymi z najbardziej drożejących produktów.

Więcej płacimy za energię elektryczną – aż o 19.5 proc. I to niezależnie od tarcz chroniących gospodarstwa domowe przed nadmiernymi podwyżkami. Gaz zdrożał o 14,8 proc, a energia cieplna aż o 130,7 proc. W sumie cała kategoria obejmująca nośniki energii zdrożała o 9,5 proc. Spadek dotyczy za to opału – ok. 24 proc. w dół. Rok temu węgiel był nie tylko bardzo drogi, ale też trudno dostępny, a obecny sezon grzewczy zapowiada się dużo spokojniej.

Paliwa najtańsze w Unii Europejskiej

Każdy chyba wiem, że w ostatnich tygodniach mamy najtańsze w Unii Europejskiej paliwa – najkorzystniejsze oferty są na stacjach Orlen. Paliwa do prywatnych środków transportu odnotowały spadek wyraźniejszy – 7 proc. Przy czym benzyna staniała o 1 proc., a olej napędowy o 16,2 proc. Gaz do pojazdów również staniał – o ponad 11 proc. Już wkrótce dowiemy się, na ile niskie ceny benzyny są elementem gry politycznej, a na ile wynikają z mądrego i strategicznego zarządzania koncernem paliwowym, jak przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości.

To nie wszystkie kategorie, które analizuje GUS. Dowiadujemy się, że o 15,6 proc. zdrożały środki czyszczące i konserwujące oraz, o 14,7 proc. usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Usługi szpitalne i sanatoryjne podrożały o 16,9 proc., a stomatologiczne o 13,1 proc., opieka społeczna jest droższa o 14,2 proc. Turystyka zorganizowana zdrożała o 11,9 proc., przy czym zagraniczna bardziej niż krajowa (13,5 wobec 10,8 proc.). W restauracjach i hotelach płacimy w 12 proc. więcej niż rok temu, a u fryzjera – o 11,3 proc. więcej.

Czytaj też:

Manipulacja przy obliczaniu inflacji? GUS: To absurdCzytaj też:

Polacy nie chcą obligacji. Kolejny spadek sprzedaży