Jarosław Kaczyński o budżecie: Jest w bardzo dobrej kondycji

W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS odniósł się do wypowiedzi polityków opozycji zdaniem których w budżecie państwa na ten rok jest „gigantyczna dziura Morawieckiego".

Kaczyński: Opowieści polityków opozycji „wielką bajką"

– Wszystkie te opowieści polityków opozycji, które coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej są jedna wielką bajką, która ma uzasadnić wycofanie się z obietnic wyborczych – mówi Kaczyński.

– Co więcej, wbrew temu co Tusk i jego koledzy opowiadali przed wyborami, teraz wychodzi prawda na jaw, że ich program to likwidacja programów społecznych, ograniczenia dobrych rozwiązań gospodarczych i wyprzedaż majątku państwowego. Krótko mówiąc: wraca stare, coś czego doświadczyliśmy przed 2015 rokiem – dodaje.

Według lidera partii rządzącej „Platforma na przestrzeni ostatnich lat się nie zmieniła". – Po raz kolejny okazuje się, że wszystko to co opowiadali w ramach kampanii wyborczej było jednym wielkim oszustwem i manipulacją – ocenił lider PiS, podkreślając, że kampania jego ugrupowania "była uczciwa, opierała się na faktach i konkretnych danych".

Pytany o zarzuty dotyczące niegospodarności PiS i poukrywanych wydatków budżetowych, Kaczyński zapewnia, że są one „wyssane z palca". – Znamienne jednak jest to, że tam gdzie pojawiają się politycy Platformy, na wszystko zaczyna brakować pieniędzy – mówi były premier.

– Przez lata słyszeliśmy, że "pieniędzy nie ma i nie będzie", a dzisiaj na nowo ta doktryna Tuska wraca. Tak było wtedy, gdy rządzili przed 2015 rokiem i tak jest do dzisiaj w wielu samorządach pod ich kontrolą – dodaje.

Prezes PiS o zabezpieczeniu programów społecznych

W wywiadzie dla PAP Kaczyński przypomniał, że za czasów PO "Polska była objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu, a każdego roku z budżetu państwa wypływały miliardy złotych do oszustów podatkowych, mafii vatowskich, paliwowych". – Dzięki naszej przemyślanej polityce finansowej, budżet państwa jest w bardzo dobrej kondycji, doskonale zbilansowany, zabezpieczone są środki na wszystkie nasze programy społeczne i inwestycyjne. Programy takie jak 13 i 14 emerytura, 800+, czy wyprawka dla dzieci są zagwarantowane – podkreśla prezes PiS.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński przerwał milczenie. „Szereg błędów z naszej strony”Czytaj też:

Belka: Stan finansów publicznych jest zły, ale nie tragiczny