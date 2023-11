Szef KNF w tym tygodniu. Ważna zapowiedź premiera

– Nominacja zostanie zrealizowana w tym dniu, w którym kończy się kadencja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – powiedział premier.

Nowy szef KNF w czwartek

Przypomnijmy, że kadencja Jacka Jastrzębskiego na fotelu szefa KNF upływa 23 listopada, czyli w najbliższy czwartek. Jastrzębski objął stanowisko w 2018 roku, kiedy to zastąpił odchodzącego watmosferze skandalu Marka Chrzanowskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym, przewodniczącego KNF powołuje premier na 5-letnią kadencję. W tym roku wybory nowego szefa instytucji zbiegły się z powyborczym zamieszaniem. Choć nowy rząd najprawdopodobniej utworzy dotychczasowa opozycja, dojdzie do tego w przyszłym miesiącu, co ma związek z faktem, iż w tzw. pierwszym kroku prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu obecnemu premierowi. Nie brakowało głosów, iż obecnej ekipie – mimo braku szans na stworzenie nowego gabinetu – zależało na nominacji dla dotychczasowego rządu, m.in. ze względu na możliwość powołania nowego przewodniczącego KNF, którego kadencja zakończy się w 2028 roku, czyli po kolejnych wyborach parlamentarnych.

Kto zostanie szefem KNF?

Medialne doniesienia wskazywały, że szefem KNF pozostanie Jacek Jastrzębski. – Jastrzębski jest absolutnym faworytem Mateusza Morawieckiego, i to on dzisiaj wydaje się być „pewniakiem” na to stanowisko. Oczywiście nie wszyscy są mu przychylni i pojawiają się różne inne nazwiska, ale jeśli będzie decydował Morawiecki, to Jastrzębski zapewne pozostanie na stanowisku – twierdziło na początku listopada źródło serwisu „Parkietu".

Jak jednak poinformowała pod koniec zeszłego tygodnia Wyborcza.biz, rosną w tej chwili szanse związanej z KNF Renaty Oszast. Od stycznia pełnia ona funkcję dyrektor generalnej Komisji. Do jej zadań należy "zapewnienie funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu Komisji, warunki jego działania, a także organizację pracy". Wcześniej Oszast była dyrektor generalną w Ministerstwie Finansów, a przed podjęciem pracy w resorcie z Santander Bank Polska (wcześniej Bank Zachodni WBK), czyli instytucji, którą przed wejściem do rządu PiS jesienią 2015 roku kierował Morawiecki.

