Budżet na 2024 r. Wicepremier ujawnił ważny termin

– We wtorek na rządzie stanie nowela budżetu. My go dostaniemy wcześniej i w weekend będziemy nad nim pracować – poinformował w czwartek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Kiedy Sejm rozpocznie prace nad budżetem?

Jak wynika z harmonogramu obrad Sejmu, pierwsze czytanie projektu budżetu państwa na przyszły rok zaplanowano na posiedzeniu niższej izby parlamentu w czwartek 21 grudnia. Nowy minister finansów Andrzej Domański poinformował, że deficyt budżetu na 2024 rok będzie inny niż w projekcie z września, gdzie według założeń ma wynosić 164,8 mld zł.

– Prawdopodobnie deficyt będzie inny. Oczywiście wynika to z tego, że będą trwały prace, na pewno pojawią się nowe elementy, pewne wydatki zostaną zweryfikowane – powiedział szef resortu finansów, cytowany przez Money.pl.

Portal przypomina, że we wrześniu ówczesny rząd Mateusza Morawieckiego przyjął projekt budżetu państwa na rok 2024. W projekcie budżetu na przyszły rok przyjęto wtedy, że dochody państwa wyniosą 684,5 mld zł, (ujawniony w sierpniu plan resortu finansów zakładał kwotę 683,6 mld zł), limit wydatków budżetu państwa został ustalony na 849,3 mld zł (wobec wcześniej zapowiadanych 848 mld zł). Oznaczało to, że deficyt budżetu nie przekroczy 164,8 mld zł (wcześniej była mowa o 164,4 mld zł).

Postulaty nowego rządu. Jakie koszty?

W miniony wtorek premier Donald Tusk wygłosił w Sejmie expose, w którym zapowiedział szybką realizację postulatów z kampanii wyborczej, m.in. w zakresie 30 proc. podwyżek dla nauczycieli, 20 proc. podwyżek dla sfery budżetowej, czy wprowadzenie tzw. babciowego, czyli wypłaty 1500 zł dla matek wracających do pracy.

Z wyliczeń ekonomistów PKO BP, które przytacza Money.pl wynika, że zapowiedzi z expose Tuska obciążą dodatkowo budżet na przyszły rok kwotą ok. 42 mld zł, co stanowi 1,2 proc. PKB, a wpływ tych rozwiązań na deficyt wyniesie ok. 38 mld zł (1 proc. PKB).

