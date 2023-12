Inflacja w Polsce. Przykre dane Eurostatu

Eurostat przedstawił dziś dane dotyczące inflacji w Unii Europejskiej. Wyniosła ona w listopadzie średnio 3,1 proc. rok do roku, wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym ceny w UE spadły w poprzednim miesiącu o 0,4 proc.

Dane Eurostatu ws. inflacji. Polska w unijnym ogonie

Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że inflacja w Polsce wyniosła w listopadzie 6,3 proc. rok do roku. Tym samym nie tylko zawyżamy unijną średnią, ale plasujemy się w ogonie krajów UE. Najwyższa inflacja występuje w Czechach (8 proc.), a także na Węgrzech (7,7 proc.). Nieznacznie wyższy odczyt niż nad Wisłą odnotowano w Rumunii i na Słowacji (w obu krajach 6,9 proc.).

Eurostat podał dziś również dane dotyczące inflacji w strefie euro. Wyniosła ona w listopadzie 2,4 proc. w ujęciu rocznym (w październiku było to 2,9 proc.), co oznacza, że poziom wskaźnika zbliża się do osiągnięcia celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który wynosi 2 proc.

Inflacja nad Wisłą przestała spadać

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego tygodnia Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja w listopadzie wyniosła w Polsce 6,6 proc. rok do roku, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. Wzrost cen w ujęciu rocznym nastąpił w takich kategoriach jak m.in. edukacja (10,4 proc.), restauracje i hotele (10,3 proc.), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (9,9 proc.), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (8,1 proc.), żywność i napoje bezalkoholowe (7,3 proc.). Spadek cen (o 2,2 proc.) odnotowano natomiast w kategorii transport.

Narodowy Bank Polski (NBP) podał w poniedziałek, że inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniosła w listopadzie 7,3 proc. rok do roku, wobec 8 proc. miesiąc wcześniej.

