Wakacje kredytowe po nowemu. Przewidziano kryterium

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt przygotowanej przez Ministerstwo Finansów noweli ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Wakacje kredytowe po nowemu. Jakie kryterium?

W projekcie zaproponowano zmianę polegającą na przedłużeniu obowiązywania mechanizmu wakacji kredytowych na rok 2024. Jednak w związku z koniecznością procedowania procesu legislacyjnego projektu proponuje się, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze jednego miesiąca od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r., zaś w przypadku kolejnych kwartałów – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Autorzy projektu podkreślają, że zgodnie z szacunkami przygotowanymi w oparciu o dane Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego maksymalny roczny koszt wakacji kredytowych – przy założeniu, że skorzysta z nich 100 proc. uprawnionych – to 3,6 mld zł. Jeśli natomiast z rozwiązania skorzysta podobny odsetek uprawnionych jak z poprzednich wakacji kredytowych, to koszty szacowane są na poziomie 2,5 mld zł. Łączny koszt dotychczasowych wakacji kredytowych (na dzień 30 września br.) wyniósł dla banków 12,8 mld zł.

W projekcie – jak podaje Business Insider Polska – przewidziano kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie przysługiwało konsumentowi, jeżeli średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (rata do dochodu) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie przekraczać 35 proc.

Były minister krytykuje

Krytycznie odniósł się do tej propozycji Waldemar Buda, do niedawna minister rozwoju i technologii, czyli resortu dotychczas odpowiedzialnego za wdrożenie wakacji kredytowych. – Katastrofa! Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym dla wszystkich! To ograniczenie uprawnienia dla małych kredytów a włączenie tych nawet bardzo dużych! Grupa docelowa mniejsza niż połowa w stosunku do naszej ustawy! – napisał Buda.

Zdaniem byłego szefa resortu rozwoju i technologii, resort ten nadal powinien kontynuować prace nad wakacjami kredytowymi. – Tak się kończy pisanie ustaw przez Ministra Finansów! Ustawa jest do kosza a pracę nad ustawą powinny być przekazane Ministrowi Rozwoju (tak była przygotowywana ostatnia ustawa, kiedy ja byłem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii) – podkreślił Buda.

Wakacje kredytowe obowiązują od lipca zeszłego roku. Zarówno w roku 2022, jak i 2023 kredytobiorcy mogli zawiesić spłatę czterech rat kredytu mieszkaniowego w ciągu roku. Wcześniejsze przepisy nie zawierały żadnych ograniczeń co do wysokości zaciągniętego kredytu.

Czytaj też:

Glapiński: Przedłużanie powszechnych wakacji kredytowych niewskazaneCzytaj też:

Minister finansów: Pieniądze na TVP są wstrzymane