Środki na Bezpieczny kredyt 2 proc. wyczerpane. Ministerstwo zapowiada nowy program

– W związku z wyczerpaniem ustawowego łącznego limitu na 2023 i 2024 rok na dopłaty do bezpiecznego kredytu 2%, Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi intensywne prace nad nową formułą wsparcia kredytobiorców – informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii w komunikacie.

Środki na Bezpieczny kredyt 2 proc. wyczerpane

Resort podkreśla, że jego celem jest, aby „nowy instrument był z jednej strony bardziej atrakcyjny dla osób o niższych dochodach i większych rodzin, z drugiej, by ograniczał jego nadużywanie przez osoby, których wysokie zarobki pozwalają na uzyskanie kredytu w zwykłej ofercie rynkowej". Istotnym założeniem jest także „mniejsza presja na rynek mieszkaniowy i związany z tym wpływ na wzrost cen oraz precyzyjnie adresowana pomoc państwa".

Ministerstwo przypomina, że ustawowe limity wydatków na dopłaty do Bezpiecznego kredytu 2 proc. zakładały, że wsparciem w latach 2023 – 2024 może być objęte ok. 50 tys. kredytów. Tymczasem do tej pory podpisano 55,8 tys. umów kredytowych (stan na 21 grudnia br.).

– Oznacza to, że łączne środki na bezpieczny kredyt 2% na lata 2023-2024 zostały wyczerpane i z początkiem nowego roku konieczne jest wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków przez banki uczestniczące w programie – podkreśla Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dodając, że wszystkie wnioski złożone do końca tego roku zostaną rozpatrzone.

Szczegóły nowej formuły wsparcia dla dla kredytobiorców mają zostać przedstawione na początku przyszłego roku. – Ze względu na duże zainteresowanie programem wsparcia dla kredytobiorców chcemy, aby proces legislacyjny przebiegł możliwie jak najszybciej, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych jego elementów (np. konsultacje społeczne). Nowa formuła programu będzie przedstawiona na początku 2024 roku, niezwłocznie po zakończeniu prac nad projektem – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Pół roku Bezpiecznego kredytu 2 proc.

Przypomnijmy, że program Bezpieczny kredyt 2 proc. został uruchomiony na początku lipca.

O kredyt z dopłatą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach – maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.

