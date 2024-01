Członkini RPP nie pozostawia wątpliwości ws. obniżek stóp procentowych. Jest jedna dobra wiadomość

W mijającym tygodniu, podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) gremium postanowiło utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa referencyjna utrzymana jest na poziomie 5,75 proc.

Członkini RPP o obniżce stóp procentowych

Choć inflacja w Polsce spada (według wstępnych danych GUS wyniosła w grudniu zeszłego roku 6,1 proc., wobec 6,6 proc. w listopadzie) i ma obniżać się w najbliższych miesiącach, wielu ekonomistów uważa, że w tym roku nie należy się spodziewać dużych obniżek stóp procentowych, a nawet mogą one pozostawać na niezmienionym poziomie.

Obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie wykluczyła w rozmowie z Radiem Lublin Gabriela Masłowska, członkini RPP. – Inflacja się obniża, ale trudno teraz mówić o obniżce stóp procentowych – powiedziała w rozgłośni Masłowska.

Według członkini RPP jest jeszcze dużo niepewności m.in. w kwestii dalszego kształtowania się cen żywności i energii. Nie wiadomo także, jak na inflację wpłyną podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej. – Musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o obniżkę stóp procentowych. Zdecydowanie nie spodziewałabym się ani ich obniżki, ani też podniesienia. Różne są przewidywania i prognozy, ale żeby być bardziej wiarygodni musimy poczekać do marca, aby przekazać informację, co się będzie działo w drugiej połowie 2024 roku – podkreśliła Masłowska.

Nowa projekcja inflacji w marcu

Właśnie w marcu zaprezentowana zostanie nowa projekcja inflacji i PKB przygotowana przez analityków Narodowego Banku Polskiego (NBP), która uwzględniać będzie m.in. decyzje finansowe nowego rządu.

Masłowska stwierdziła, że trudno powiedzieć, kiedy RPP mogłaby wrócić do obniżek stóp procentowych. – Ja mam nadzieję, że przejdziemy stopniowo do obniżek stóp procentowych, ale trudno jest w tej chwili wskazać, kiedy to będzie – podsumowała członkini RPP.

