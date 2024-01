Andrzej Duda skieruje budżet do Trybunału Konstytucyjnego? Jest stanowczy głos z Kancelarii

W środę budżet na 2024 rok uchwalił Senat. Zaraz po tym Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że przekazał ustawę do podpisu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Według art. 224 konstytucji (rozdział X "Finanse Publiczne") Prezydent RP może w ciągu siedmiu dni podpisać ustawę budżetową, ewentualnie może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności jej zapisów z ustawą zasadniczą.

Prezydent bada, analizuje, podpisze

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP zapewnił, że podpis zostanie złożony „bez zbędnej zwłoki”. – Pan prezydent na ten temat zabierał głos i mówił o tym, że jeśli budżet trafi do niego, zostanie zbadana ścieżka legislacyjna – bo w tym zakresie prezydent ją bada – i prezydent budżet podpisze – powiedział.

Nie odpowiedział wprost na pytanie, czy „nie ma zagrożenia, że prezydent skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego”, a jedynie powtórzył, że „jak budżet trafi do kancelarii prezydenta, zostanie przeanalizowana ścieżka formalna, budżet zostanie podpisany”. Powtarzane w mediach i przez polityków opozycyjnych obawy o skierowanie ustawy do TK określił mianem mitu. – Nie było takiej narracji ze strony pana prezydenta – podkreślił.

Ustawa budżetowa na 2024 rok

Ustawa przewiduje, że w 2024 roku dochody państwa wyniosą 682,4 mld zł. Podatki zasilą budżet kwotą prawie 603,9 mld zł. Limit wydatków ustalono na 866,4 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. o blisko 173 mld zł, czyli o 24,9 proc. Tym samym deficyt budżetu państwa szacuje się na nie więcej niż 184 mld zł. Deficyt budżetu środków europejskich ustalono na 32,5 mld zł.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, prognozowany deficyt sektora finansów według metodyki unijnej wyniesie w 2024 r. 5,1 proc. PKB.

