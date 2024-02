Obajtek nie będzie już szefem Orlenu. Zaskakująca reakcja giełdy

Rada Nadzorcza zdecydowała 1 lutego br. o odwołaniu ze stanowiska prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Obajtek odwołany

– ORLEN S.A. („Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, w którym oświadczył, że „oddaje się do dyspozycji Rady Nadzorczej, w zakresie sprawowanej funkcji", postanowiła odwołać Pana Daniela Obajtka z Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku” – czytamy w komunikacie Orlenu.

Odwołanie Obajtka nie było zaskoczeniem. W porannym wywiadzie dla Radia Zet ustępujący prezes koncernu zdradził, że oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej, przyznając jednocześnie, że spodziewa się, że po walnym zgromadzeniu przestanie kierować spółką.

– Oddałem się do dyspozycji Rady Nadzorczej, Myślę, że dziś będzie decyzja w tej sprawie – powiedział Obajtek w audycji „Gość Radia Zet". – To jest sprawa honorowa. Jestem odpowiedzialnym człowiekiem i tak się składa, że Orlen to nie jest jakiś mały grajdół, gdzie można w każdej chwili otrzepać marynarkę i wyjść. Jest to spółka, która ma prawie 350 mld zł przychodu, liczne kontakty i inwestycje. Oddanie władzy (politycznej – przyp. red.) nastąpiło na przełomie roku. Mam odpowiedzialność za zamknięcie roku, budżetów, skończenie kwestii inwestycyjnych – dodał.

Obajtek kierował Orlenem od lutego 2018 roku, kiedy to zastąpił na stanowisku prezesa Wojciecha Jasińskiego. Kto zastąpi Obajtka? Na giełdzie nazwisk najczęściej wskazywany jest Krzysztof Zamasz, doświadczony menadżer sektora energetycznego. Zamasz obecnie jest członkiem zarządu Veolii w Polsce. Wcześniej był m.in. prezesem Enei i wiceprezesem ds. handlu w Tauronie.

Akcje Orlenu w górę

Kto będzie nowym szefem Orlenu jeszcze nie wiadomo, wiadomo natomiast, że po ogłoszeniu odejścia Obajtka akcje spółki poszły w górę. Obecnie (stan na 15.00) kurs przebił 65 zł, wobec 62,66 zł na zamknięciu w środę.

Czytaj też:

Nowa Rada Nadzorcza PGE. Przyjaciółka Kaczyńskiego traci stanowiskoCzytaj też:

Koniec ery Obajtka. Orlen podjął decyzję